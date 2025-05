Degli svizzeri vinceranno per la prima volta il programma TV «Britain's Got Talent»?

Una scena dello spettacolo. Screenshot The Blackouts

Gli artisti LED «The Blackouts» di Walenstadt, nel Canton San Gallo, stanno facendo furore a «Britain's Got Talent». Stupiscono per la loro tecnica, la danza e il tempismo. La crew elvetica è la favorita dai bookmaker per la vittoria finale.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli artisti LED «The Blackouts» di Walenstadt (San Gallo) sono in finale a «Britain's Got Talent» sabato 31 maggio.

Per la loro terza partecipazione al casting show britannico, la crew ha dovuto creare un numero completamente nuovo in poco meno di cinque settimane.

«Uno sforzo enorme», dice il membro fondatore Elias Schneider in un'intervista a blue News.

Ma potrebbe valerne la pena: i «The Blackouts» sono considerati i favoriti per la vittoria finale dai bookmaker britannici. Mostra di più

Indipendentemente da come finirà sabato 31 maggio per i «The Blackouts» a Londra, con il raggiungendo della finale di «Britain's Got Talent», gli artisti LED di Walenstadt, nel Canton San Gallo, hanno raggiunto un traguardo che nessuno in questo Paese ha mai raggiunto prima.

E i segnali sono buoni: il gruppo di luci e danza è molto apprezzato dagli organizzatori britannici ed è considerato il favorito per la vittoria.

La giuria e il pubblico sono altrettanto entusiasti

Nonostante alcune difficoltà tecniche, i «The Blackouts» hanno eseguito una coreografia precisa anche nelle semifinali, che ha entusiasmato i giudici e il pubblico, suscitando una standing ovation.

Amanda Holden è anche diventata il primo giudice nella storia dello show televisivo britannico a premere il «golden buzzer» una seconda volta: «La vostra audizione mi ha già tolto il fiato, questa performance è stata ancora migliore».

Ma come detto, il viaggio dei «The Blackouts» sulla grande Isola non è ancora finito. Attualmente sono in corso i preparativi e le prove per l'esibizione finale che si terrà sabato 31 maggio.

Come per l'esibizione in semifinale, sarà necessario creare un numero completamente nuovo con una nuova musica. «Il nostro obiettivo è quello di fare meglio e sorprendere il pubblico e la giuria», ha dichiarato Elias Schneider in un'intervista a «blue News».

Nel video, il membro fondatore dei «The Blackouts» rivela anche le sfide che sta affrontando e perché crede di poter vincere (intervista in tedesco):