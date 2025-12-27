Guillermo Del Toro

Il regista racconta «Frankenstein», già su Netflix, e guarda ai Golden Globe di gennaio.

Guillermo del Toro non arretra di un passo davanti alla propria poetica: «Sono anch'io uno dei miei mostri».

La frase, pronunciata in un'intervista a Panorama, diventa la chiave di lettura del suo cinema e del progetto più personale degli ultimi anni: «Frankenstein», già disponibile su Netflix.

Il film, uscito in streaming dopo una breve finestra in sala, non è un remake né un'operazione nostalgica. Del Toro affronta il romanzo di Mary Shelley come una tragedia morale, concentrandosi sul rapporto tra creatore e creatura, sulla solitudine e sulla responsabilità. Il suo Frankenstein non nasce per spaventare, ma per interrogare lo spettatore. «I mostri non sono altro che esseri umani visti da fuori», spiega il regista, ribadendo una visione che attraversa tutta la sua filmografia.

Dalla folgorazione infantile davanti al «Frankenstein» del 1931 fino a «Il labirinto del fauno» e «La forma dell'acqua», il cinema di del Toro ha sempre scelto il punto di vista degli esclusi. Anche qui, la creatura diventa metafora di fragilità e desiderio di riconoscimento, mentre il creatore incarna i limiti morali dell'ambizione umana.

Il film entra ora nella stagione dei premi. «Frankenstein» è tra i titoli attenzionati in vista dei Golden Globe, la cui cerimonia è attesa come da tradizione a gennaio, a Beverly Hills, e potrebbe accompagnare il titolo anche verso il percorso degli Oscar. Un passaggio cruciale per un autore che ha già segnato più volte il palmarès internazionale.

Sul fronte dei prossimi impegni, Guillermo del Toro è già al lavoro su nuovi progetti tra cinema e serialità, mantenendo una linea coerente: usare il fantastico come linguaggio per raccontare l'umano, senza mai addomesticarlo.