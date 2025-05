Lillo Petrolo

Una commedia ad alta quota tra crimine, equivoci e risate, diretta da Eros Puglielli.

Cambia la cornice, resta lo spirito.

Christian De Sica e Lillo Petrolo tornano insieme per il film di Natale 2025, ma questa volta non ci sono spiagge esotiche né shopping sfrenato. Solo neve, silenzi alpini e un cadavere che rompe l'idillio.

«Delitto sulle nevi» – titolo provvisorio, ma già efficace – è la nuova commedia natalizia italiana prodotta da Be Water Film e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Vallée d'Aoste.

Le riprese si sono appena concluse tra Cervinia e Gressoney, e ora si spostano a Roma fino al 23 giugno. Dietro la macchina da presa, Eros Puglielli, regista che promette di dare una piega insolita al classico cinepanettone.

Un giallo dal tono di commedia

Il tono è quello della commedia corale, ma il plot gioca con il giallo. Una vacanza in alta quota si trasforma in un intrigo che mescola mistero e nonsense, in perfetto equilibrio tra ironia e ritmo.

Accanto a De Sica e Lillo, un cast variegato che unisce veterani e volti pop: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. Il risultato è un mix dichiaratamente sopra le righe, dove ogni personaggio è una caricatura che si prende gioco dei cliché – del genere e della stagione.

L'uscita è fissata per dicembre, nelle sale italiane con Medusa. E se il cinepanettone negli ultimi anni ha faticato a reinventarsi, «Delitto sulle nevi» sembra voler cambiare passo. Niente voli intercontinentali, niente spa di lusso: solo una baita, un mistero e un mucchio di sospetti. Forse è proprio questo il vero colpo di scena.