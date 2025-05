Demi Lovato e Jordan Lutes. Covermedia

La cantante americana è pronta a dire «sì» al musicista canadese Jordan Lutes, dopo 18 mesi di fidanzamento. Cerimonia top secret durante il Memorial Day weekend.

Fiori d'arancio per Demi Lovato, che si prepara a sposare il compagno e collega Jordan Lutes, noto anche con il nome d'arte Jutes.

Secondo quanto riportato da TMZ, la cerimonia si terrà durante il Memorial Day weekend, ovvero nell'ultimo fine settimana di maggio.

I due, insieme da circa due anni, si erano fidanzati ufficialmente nel dicembre 2023. In quell'occasione, il musicista canadese le aveva chiesto la mano con un anello su misura, impreziosito da un diamante a taglio pera.

«Sono ancora senza parole! La scorsa notte è stata la più bella della mia vita e non riesco a credere che sposerò l'amore della mia vita», aveva scritto la cantante sui social annunciando il fidanzamento.

«Amore mio, sono oltre l'emozione all'idea di diventare tua moglie. Ogni giorno con te è stato un sogno che si realizza. Non vedo l'ora di amarti e custodirti per sempre. Brindiamo al resto della nostra vita insieme. Ti amo, baby!».

Demi e Jordan si sono conosciuti in studio, collaborando musicalmente dopo che lei aveva chiuso nel 2020 il suo precedente fidanzamento con l'attore Max Ehrich. Da allora, la coppia non si è più separata. Ora manca solo la data ufficiale e, soprattutto, la location, che per il momento resta top secret.

Una cosa però è certa: per Demi Lovato, oggi, la felicità ha il volto di Jutes e profuma di fedi nuziali.