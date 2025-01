Demi Moore

La star è in corsa per l'Oscar come Migliore attrice per «The Substance».

Covermedia, Paolo Beretta Covermedia

Demi Moore è al settimo cielo per la nomination all'Oscar, arrivata dopo un lungo periodo di assenza dal mondo del cinema.

La star di Hollywood, 62, è stata un'icona degli anni '80 e '90 grazie a film come «Ghost» e «Soldato Jane». Tuttavia la carriera dell'attrice ha vissuto una fase di stallo nell'ultimo decennio, in cui le sono state affidate soltanto delle parti marginali. Fino a «The Substance», film che ha segnato il suo ritorno sul grande schermo e che le è valso la nomination all'Oscar come Migliore Attrice.

«Essere in nomination per l'Oscar è un onore incredibile e questi ultimi mesi sono andati oltre i miei sogni più sfrenati».

«Non ci sono parole per esprimere la gioia e la gratitudine che provo per questo riconoscimento. Non solo per me ma per quello che il film rappresenta. Sono profondamente commossa».

Demi ha infine dedicato un pensiero alla città di Los Angeles, devastata dagli incendi divampati nelle scorse settimane.

«È un momento di forti contrasti e adesso il mio cuore è con i miei amici, le famiglie, i vicini i casa e la comunità di Los Angeles», ha detto.

«Le fiamme hanno devastato molte vite ma sono stupefatta per il modo in cui la comunità si è unita, la resilienza e la compassione che ha dimostrato, e questo momento è un promemoria di quanto siamo incredibili quando stiamo insieme».