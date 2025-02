Demi Moore

All'attore è stata diagnosticata nel 2023 la demenza frontotemporale.

Covermedia Covermedia

Demi Moore parla dell'affetto che la lega all'ex marito Bruce Willis. I due attori sono stati sposati dal 1987 al 2000 e dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Rumer, 36, Scout, 33 e Tallulah, 31.

La coppia si è avvicinata ulteriormente negli ultimi anni, dopo la malattia che ha colpito Bruce, a cui è stata diagnosticata nel 2023 la demenza frontotemporale.

«Saremo per sempre una famiglia, anche se in una forma diversa», ha dichiarato la 62enne. «Su questo non ho mai avuto dubbi. Vado a trovarlo perché è così che si fa con le persone a cui vuoi bene».

L'attrice si reca almeno una volta a settimana da Bruce, sposato in seconde nozze con Emma Heming Willis, 46, da cui ha avuto altre due figlie, Mabel, 12, ed Evelyn, 10.

«Spero che ciò possa incoraggiare altre persone a capire che ci sono diversi modi per affrontare i problemi», ha detto a Variety. «C'è vita dopo il divorzio. Si può essere co-genitori con amore».

«Saremo sempre una famiglia»

Bruce è convolato a nozze con Emma nel 2009, mentre Demi è stata sposata con Ashton Kutcher dal 2005 al 2013.

Moore, candidata all'Oscar come Migliore attrice per «The Substance», aveva già parlato in un'altra intervista della volontà di mantenere un rapporto amichevole con Bruce.

«Per me è stato molto importante, fin da quando io e Bruce ci siamo separati e divorziati, riconoscere che siamo una famiglia e che saremo sempre una famiglia, anche se sotto una forma diversa». ha detto. «E quella forma può evolversi e cambiare, e c'è un modo in cui possiamo essere tutti in quella forma».