Demi Moore festeggia con le figlie il 70esimo compleanno di Bruce Willis

Demi Moore e la famiglia di Bruce Willis si sono riunite per celebrare il 70esimo compleanno dell'attore, condividendo foto e messaggi commoventi sui social media.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Per i 70 anni di Bruce Willis, la ex moglie Demi Moore e le figlie hanno postato foto della festa intima celebrata in famiglia.

All'attore è stato diagnosticata un'afasia nel marzo 2022 e demenza frontotemporale (FTD) nel febbraio 2023, e da allora si è ritirato dal mondo del cinema.

«Ogni giorno ringrazio gli Dei che il 50% del mio DNA proviene da lui. La musica che creo, la magia che creo, e il magnetismo che incito, è l'eredità di mio padre viva nel mondo», ha scritto la figlia Scout, che ha aggiunto altre immagini dolci del duro di «Armageddon» e «Die Hard». Mostra di più

Bruce Willis ha compiuto 70 anni mercoledì 19 marzo e la sua ex moglie, Demi Moore, ha partecipato ai festeggiamenti con un messaggio affettuoso e una serie di dolci foto di famiglia.

Mercoledì, come riportato anche da «tvinsider.com», la recente vincitrice del Golden Globe ha condiviso su Instagram una serie di immagini che ritraggono l'ex marito mentre festeggia il suo compleanno insieme a lei e alle loro tre figlie, Rumer (36 anni), Scout (33) e Tallulah (31), nonché l'attuale moglie, Emma Heming Willis.

Bruce e Demi hanno divorziato nel 2000, ma nonostante ciò l'attrice mantiene una stretta amicizia con lui e con la sua attuale compagna, e la assistite nel prendersi cura dell'ex marito, da quando la sua salute è deteriorata.

«Buon compleanno, BW! Ti amiamo ♥️», ha scritto Moore nel post.

A Bruce è stato diagnosticata un'afasia nel marzo 2022 e demenza frontotemporale (FTD) nel febbraio 2023, e da allora si è ritirato dal mondo del cinema.

Le immagini mostrano il neo 70enne con le tre figlie e l'ex moglie abbracciati sul divano. Un'altra immortala l'ex attore che gioca con la sua nipotina di 23 mesi.

Tenera l'immagine in cui si vede la seconda figlia che conforta il padre mentre riposa su un letto.

Rumer ha anche condiviso un video divertente sulla sua pagina Instagram che mostra Moore e Bruce che ballano in cucina. «Al Re... Ti amo papà. Buon 70° compleanno papà», ha scritto nel post.

Anche Scout gli ha reso omaggio su Instagram, scrivendo: «Buon compleanno al più grande di tutti i tempi. 🐐 Ogni giorno ringrazio gli Dei che il 50% del mio DNA proviene da lui. La musica che creo, la magia che creo, e il magnetismo che incito, è l'eredità di mio padre viva nel mondo».

Tallulah ha aggiunto: «Buon 70° al mio amico preferito! Sei una luce che non può mai essere spenta! Ti amo, sono così orgogliosa di essere la tua piccola Tallulah Belle Bruce Willis 🐟🐠».

Nel frattempo, Emma ha condiviso una foto di Bruce su un quad, scrivendo: «È il compleanno di Bruce e se c'è una cosa che so è che non c'è fan più grande di un fan di Bruce. Quindi inondatelo di tutto l'amore oggi – lo sentirà, lo giuro. Siete un gruppo potente. Amo come vi radunate per lui, e sono così grata che vi abbia ✨».

Prima del 70mo compleanno, la figlia maggiore ha risposto alle domande dei fan nelle sue Instagram Stories. Quando un utente ha chiesto un aggiornamento su come sta suo padre, ha risposto: «In realtà è il suo 70mo compleanno domani, quindi per favore augurate un grande buon compleanno al mio papà».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.