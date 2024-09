Demi Moore: «Ecco cos'ho fatto per arrivare pronta alle riprese di 'Proposta Indecente'»

Demi Moore

La star rivela di aver sottoposto il proprio corpo a un incredibile stress fisico in vista delle riprese di «Proposta Indecente», iniziate a pochi mesi dalla nascita della figlia Scout.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Demi Moore rivela di essersi sottoposta a degli allenamenti estenuanti all'inizio degli anni '90.

La diva di Hollywood ha raccontato di aver percorso fino a 90 km in bicicletta in vista delle riprese del film «Proposta Indecente», in programma poco dopo la nascita della figlia Scout, avuta con l'ex marito Bruce Willis nel 1991.

Demi oggi non sottoporrebbe mai più il suo corpo a uno stress simile soltanto per soddisfare gli standard convenzionali di bellezza. Ma a quel tempo, significava tutto», ha aggiunto la 61enne. Mostra di più

Demi Moore rivela di essersi sottoposta a degli allenamenti estenuanti all'inizio degli anni '90.

Durante un'intervista rilasciata a «CBS Sunday Morning», la diva di Hollywood ha raccontato di aver percorso fino a 90 km in bicicletta in vista delle riprese del film «Proposta Indecente», in programma poco dopo la nascita della figlia Scout, avuta con l'ex marito Bruce Willis nel 1991.

«Ho messo tanta pressione su me stessa. Mi è stato detto di perdere peso, e anche se queste situazioni sono state imbarazzanti e umilianti, alla fine è stato quello che ho fatto a me stessa», ha detto.

«Penso che Scout aveva cinque o sei mesi quando iniziarono le riprese. La notte allattavo mia figlia, mi alzavo al buio per allenarmi con un personal trainer... pedalavo fino agli studi della Paramount o alle location dove stavamo girando. Poi lavoravo tutto il giorno, di solito per 12 ore, e alla fine della giornata ricominciavo da capo».

«Ne valeva davvero la pena?»

Demi oggi non sottoporrebbe mai più il suo corpo a uno stress simile soltanto per soddisfare gli standard convenzionali di bellezza. «L'idea stessa di quello che ho fatto al mio corpo è così folle, così ridicola. Ma guardandomi indietro ripenso: «Ne valeva davvero la pena?». Probabilmente no. Ma, a quel tempo, significava tutto», ha aggiunto la 61enne.

Demi sta attualmente promuovendo il nuovo film «The Substance», un horror satirico in cui interpreta una celebrità in declino che decide di usare un misterioso siero sperimentale in grado di trasformarla temporaneamente in una versione più giovane di se stessa.

Oggi il rapporto di Demi con il suo corpo è di gran lunga migliorato. «Alcuni giorni guardo e penso, «Wow, sto piuttosto bene», e altri giorni mi sorprendo a sezionare, a concentrarmi eccessivamente sugli aspetti che non mi piacciono. La differenza rispetto a prima è che riesco a controllarmi. Mi dico: «Non mi piace quella pelle cadente, ma sono questa. Posso fare solo del mio meglio di quello che ho invece di rincorrere quello che non ho"».

Covermedia