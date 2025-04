Demi Moore sulla copertina di People Copertina di People

L'attrice raggiunge il lusinghiero traguardo all'età di 62 anni: «Ma in passato mi torturavo», ha confessato al magazine.

Covermedia Covermedia

Demi Moore è stata eletta «Persona più bella dell'anno» da «People». Nell'intervista rilasciata al magazine, l'attrice ha ammesso di aver sofferto molto in passato nel tentativo di raggiungere determinati standard di bellezza. A 62 anni è arrivata una bella rivincita per la diva di Hollywood.

«Mi sono torturata in passato», ha dichiarato la star. «Facevo cose folli come andare in bicicletta da Malibu fino a Paramount, che sono circa 42 chilometri. Tutto perché davo troppo valore al mio aspetto esteriore... Ero così severa e avevo un rapporto molto più ostile con il mio corpo. E in realtà mi stavo solo punendo».

Demi, che ha vinto il Golden Globe come Migliore attrice per la sua interpretazione nel body horror «The Substance», ha spiegato di avere raggiunto un equilibrio interiore e di essere diventata molto più gentile con se stessa.

«Oggi ho molta meno paura. Quando ero più giovane, mi sembrava che il mio corpo mi stesse tradendo. Così provavo a controllarlo. Ma ora non agisco più da quella posizione. È un rapporto molto più equilibrato».

Farebbe volentieri a meno degli inevitabili segni del tempo

Tuttavia la star farebbe volentieri a meno degli inevitabili segni del tempo. «Ho una salute generale davvero incredibile, ma questo non significa che a volte mi guardi allo specchio e non pensi: «Dio, sembro una vecchia». Oppure: «La mia faccia sta cadendo"», ha detto Demi.

«Lo faccio. Lo faccio e ci sono cose che semplicemente non mi piacciono e preferirei non sentirmi come se stessi cadendo a pezzi. Ma, allo stesso tempo, riesco ad accettare che questa è la situazione in cui mi trovo oggi».