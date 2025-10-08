Denise Richards

L'attrice di «The Real Housewives of Beverly Hills» ha testimoniato per il secondo giorno consecutivo nella causa per ottenere un'ordinanza restrittiva permanente contro l'ex marito. In aula emergono video e accuse pesanti.

Covermedia Covermedia

Denise Richards è tornata a testimoniare in tribunale nel procedimento contro il suo ex marito, Aaron Phypers, dal quale chiede un'ordinanza restrittiva permanente.

L'attrice, 53 anni, ha raccontato episodi di presunta violenza domestica e di comportamenti instabili da parte del produttore, con cui è stata sposata dal 2018 fino alla recente separazione.

Durante il controinterrogatorio dell'avvocato di Phypers, la Richards è stata messa di fronte a un video che lei stessa aveva inviato all'ex il 21 agosto, dopo aver già ottenuto un'ordinanza restrittiva temporanea. Il filmato, mostrato in aula, è stato registrato dopo che Phypers aveva rilasciato diverse interviste ai media, parlando pubblicamente in modo negativo dell'ex moglie.

«Ti ho creduto e ti ho amato»

Nel video, in cui indossa un berretto giallo, l'attrice appare visibilmente scossa: «Ti ho chiamato un paio di volte. Ho così tante domande per te. Ho la sensazione che tu abbia pianificato tutta questa fottu*a storia», dice Denise con voce rotta. «Ti ho creduto e ti ho amato. Pensavo davvero che fossi la mia anima gemella quando ci siamo sposati».

Poi aggiunge, con tono accorato: «I litigi erano così terribili, soprattutto quando la tua famiglia si è trasferita qui. Ho fatto del mio meglio. Capisco che tu sia arrabbiato perché ho chiesto l'ordinanza restrittiva. Però mi hai colpita troppe volte, e ogni volta era peggio. Hai fatto davvero dei danni. Eri fuori controllo», accusa l'attrice. «Eri la persona di cui pensavo di potermi fidare».

Richards, che in passato è stata sposata con Charlie Sheen, ha anche fatto un paragone con la sua precedente relazione: «Qualunque cosa sia successa tra me e Charlie, non ha mai colpito sotto la cintura».

Denise e Sheen si erano sposati nel 2002 e hanno divorziato nel 2005, dopo una separazione turbolenta. Il divorzio è stato ufficializzato nel 2006.