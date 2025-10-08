Video e accuse pesantiDenise Richards accusa l'ex marito Aaron Phypers in tribunale: «Eri fuori controllo»
8.10.2025 - 11:00
L'attrice di «The Real Housewives of Beverly Hills» ha testimoniato per il secondo giorno consecutivo nella causa per ottenere un'ordinanza restrittiva permanente contro l'ex marito. In aula emergono video e accuse pesanti.
Denise Richards è tornata a testimoniare in tribunale nel procedimento contro il suo ex marito, Aaron Phypers, dal quale chiede un'ordinanza restrittiva permanente.
L'attrice, 53 anni, ha raccontato episodi di presunta violenza domestica e di comportamenti instabili da parte del produttore, con cui è stata sposata dal 2018 fino alla recente separazione.
Durante il controinterrogatorio dell'avvocato di Phypers, la Richards è stata messa di fronte a un video che lei stessa aveva inviato all'ex il 21 agosto, dopo aver già ottenuto un'ordinanza restrittiva temporanea. Il filmato, mostrato in aula, è stato registrato dopo che Phypers aveva rilasciato diverse interviste ai media, parlando pubblicamente in modo negativo dell'ex moglie.
«Ti ho creduto e ti ho amato»
Nel video, in cui indossa un berretto giallo, l'attrice appare visibilmente scossa: «Ti ho chiamato un paio di volte. Ho così tante domande per te. Ho la sensazione che tu abbia pianificato tutta questa fottu*a storia», dice Denise con voce rotta. «Ti ho creduto e ti ho amato. Pensavo davvero che fossi la mia anima gemella quando ci siamo sposati».
Poi aggiunge, con tono accorato: «I litigi erano così terribili, soprattutto quando la tua famiglia si è trasferita qui. Ho fatto del mio meglio. Capisco che tu sia arrabbiato perché ho chiesto l'ordinanza restrittiva. Però mi hai colpita troppe volte, e ogni volta era peggio. Hai fatto davvero dei danni. Eri fuori controllo», accusa l'attrice. «Eri la persona di cui pensavo di potermi fidare».
Richards, che in passato è stata sposata con Charlie Sheen, ha anche fatto un paragone con la sua precedente relazione: «Qualunque cosa sia successa tra me e Charlie, non ha mai colpito sotto la cintura».
Denise e Sheen si erano sposati nel 2002 e hanno divorziato nel 2005, dopo una separazione turbolenta. Il divorzio è stato ufficializzato nel 2006.