FilmDenzel Washington sul valore della sua carriera: «Non lo faccio per gli Oscar»
Covermedia
15.8.2025 - 11:00
«L'uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa»: Denzel Washington, due volte vincitore dell'Academy, spiega perché non vive per le statuette.
Covermedia
15.08.2025, 11:00
15.08.2025, 11:03
Covermedia
«Non lo faccio per gli Oscar. Non mi interessa quel genere di cose».
Così Denzel Washington, in promozione per «Highest 2 Lowest», riassume il suo rapporto con i premi. Una posizione netta, maturata in oltre quarant'anni di carriera.
Con due Oscar vinti («Glory», «Training Day») e nove candidature, Washington ha chiarito di non misurare il proprio lavoro con i riconoscimenti: «Ci sono stati momenti in cui ho vinto quando non avrei dovuto e momenti in cui non ho vinto quando avrei dovuto. L'uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa».
Alla domanda su dove tiene le sue statuette, ha risposto con sarcasmo: «Una accanto all'altra. Non mi sto vantando, è solo la verità. Il giorno in cui morirò, non mi serviranno a nulla».
Il suo distacco emerge anche quando, all'inizio dell'anno, non ha ricevuto la candidatura come miglior attore non protagonista per «Gladiator II». Al New York Times aveva commentato: «State scherzando? Sono contento per chi è stato nominato. Io sono felice di fare quello che faccio».