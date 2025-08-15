  1. Clienti privati
Film Denzel Washington sul valore della sua carriera: «Non lo faccio per gli Oscar»

15.8.2025 - 11:00

L'attore americano Denzel Washington.
KEYSTONE

«L'uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa»: Denzel Washington, due volte vincitore dell'Academy, spiega perché non vive per le statuette.

«Non lo faccio per gli Oscar. Non mi interessa quel genere di cose».

Così Denzel Washington, in promozione per «Highest 2 Lowest», riassume il suo rapporto con i premi. Una posizione netta, maturata in oltre quarant'anni di carriera.

Con due Oscar vinti («Glory», «Training Day») e nove candidature, Washington ha chiarito di non misurare il proprio lavoro con i riconoscimenti: «Ci sono stati momenti in cui ho vinto quando non avrei dovuto e momenti in cui non ho vinto quando avrei dovuto. L'uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa».

Alla domanda su dove tiene le sue statuette, ha risposto con sarcasmo: «Una accanto all'altra. Non mi sto vantando, è solo la verità. Il giorno in cui morirò, non mi serviranno a nulla».

Il suo distacco emerge anche quando, all'inizio dell'anno, non ha ricevuto la candidatura come miglior attore non protagonista per «Gladiator II». Al New York Times aveva commentato: «State scherzando? Sono contento per chi è stato nominato. Io sono felice di fare quello che faccio».

