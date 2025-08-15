  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV «Detectives» torna in prima serata su Rai 2

Covermedia

15.8.2025 - 13:00

Pino Rinaldi
Pino Rinaldi

Il programma true crime condotto da Pino Rinaldi, in collaborazione con la Polizia di Stato, ritorna in prime time con dossier drammatici tra cold case e omicidi famosi.

Covermedia

15.08.2025, 13:00

15.08.2025, 13:03

Casi risolti e irrisolti» si preparano a riaccendere i riflettori sulle indagini più intricate della cronaca italiana.

Dopo le stagioni trasmesse in seconda serata, la quarta edizione di «Detectives – Casi risolti e irrisolti» andrà in onda in prima serata su Rai 2, da giovedì 20 febbraio 2025. Il programma true crime, realizzato da Rai Approfondimento in collaborazione con la Polizia di Stato e condotto da Pino Rinaldi, ricostruisce casi reali partendo da verbali, documenti e testimonianze

La nuova edizione introduce una novità: ogni puntata ospiterà un segmento intitolato «La storia di...», in cui Rinaldi approfondisce la vicenda di una vittima, affiancato dai familiari o da chi l'ha vissuta da vicino. La stagione si concluderà giovedì 13 marzo 2025, con l'ultimo episodio in prima serata su Rai 2.

Questo passaggio al prime time conferma il successo del format, capace di attrarre l'attenzione del pubblico grazie alla sua accuratezza investigativa e alla forza emotiva delle storie raccontate.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Altre notizie

Buon compleanno!. A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Buon compleanno!A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Locarno Film Festival. Lucy Liu: «Recitare era un metodo per fuggire»

Locarno Film FestivalLucy Liu: «Recitare era un metodo per fuggire»

Ecco il trailer. Charlie Sheen racconta la sua verità in un documentario su Netflix

Ecco il trailerCharlie Sheen racconta la sua verità in un documentario su Netflix