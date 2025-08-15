Pino Rinaldi

Il programma true crime condotto da Pino Rinaldi, in collaborazione con la Polizia di Stato, ritorna in prime time con dossier drammatici tra cold case e omicidi famosi.

Covermedia Covermedia

Casi risolti e irrisolti» si preparano a riaccendere i riflettori sulle indagini più intricate della cronaca italiana.

Dopo le stagioni trasmesse in seconda serata, la quarta edizione di «Detectives – Casi risolti e irrisolti» andrà in onda in prima serata su Rai 2, da giovedì 20 febbraio 2025. Il programma true crime, realizzato da Rai Approfondimento in collaborazione con la Polizia di Stato e condotto da Pino Rinaldi, ricostruisce casi reali partendo da verbali, documenti e testimonianze

La nuova edizione introduce una novità: ogni puntata ospiterà un segmento intitolato «La storia di...», in cui Rinaldi approfondisce la vicenda di una vittima, affiancato dai familiari o da chi l'ha vissuta da vicino. La stagione si concluderà giovedì 13 marzo 2025, con l'ultimo episodio in prima serata su Rai 2.

Questo passaggio al prime time conferma il successo del format, capace di attrarre l'attenzione del pubblico grazie alla sua accuratezza investigativa e alla forza emotiva delle storie raccontate.