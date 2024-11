Diana Del Bufalo

L'attrice racconta la sua carriera, l'amore, e la sua vita in campagna, lontano dallo showbiz.

Diana Del Bufalo non si considera famosa, e questo non le pesa affatto. «Va bene così. Vivo in campagna a Sud di Roma, amo stare tranquilla, le grandi star se lo sognano», racconta al Corriere della Sera

Da quando ha partecipato ad Amici, nel 2010, la sua vita è stata una continua avventura: «È stata un'esperienza bellissima, lavoravo con una leggerezza che non ho più avuto».

Oggi, Diana è impegnata a teatro con lo spettacolo «Sogni e Desideri», ma ci tiene a precisare che la carriera da presentatrice non fa per lei. «Sono troppo spontanea, non ce la faccio a stare dentro i tempi calcolati al secondo», confessa.

Attacchi di panico conseguenza dell'ambiente lavorativo

Nonostante la sua ironia e leggerezza, la Del Bufalo affronta anche le sue fragilità, come gli attacchi di panico, che descrive come conseguenza di un ambiente lavorativo che spesso non la rispecchia. «C'è una meschinità e una vanità generale che mi disgustano», rivela.

La terapia è stata per lei un aiuto fondamentale, ma i tempi di guarigione sono soggettivi: «C'è gente che non sa cosa sia il panico. Tipo il mio fidanzato, Patrizio, che è molto logico».

La Del Bufalo è anche attiva nella beneficenza, e sebbene non ami parlarne, confida di essersi iscritta alla Croce Rossa come volontaria. Tra successi e difficoltà, Diana si sente realizzata e si gode una vita serena, lontana dai riflettori.

