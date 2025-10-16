La famiglia rivela la causa della morte di Diane Keaton

Le cause della morte sono state rese note dalla famiglia. Keystone

Diane Keaton è morta improvvisamente pochi giorni fa all'età di 79 anni. Ora la sua famiglia ha reso nota la causa della morte dell'attrice.

Keystone-SDA, Carlotta Henggeler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La star di Hollywood Diane Keaton è morta improvvisamente l'11 ottobre all'età di 79 anni.

La sua famiglia ha ora confermato per la prima volta la causa della morte e ha chiesto di fare donazioni a rifugi per animali o banchi alimentari in sua memoria.

Keaton era un'attrice pluripremiata con oltre 50 anni di carriera alle spalle, diventata famosa grazie a film come «Il padrino» e «Io e Annie». Mostra di più

L'attrice è morta all'età di 79 anni, come ha confermato un portavoce della famiglia alla rivista «People», senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. I fan sono rimasti perplessi, poiché non era noto alcun problema di salute.

Ora, per la prima volta, la famiglia ha rilasciato una dichiarazione sulla causa della morte, comunicando che Diane Keaton è deceduta a causa di una polmonite. Non è stato specificato se soffrisse di altre patologie.

I familiari sono «molto grati per i numerosi messaggi d'affetto e sostegno» ricevuti negli ultimi giorni, si legge nella dichiarazione esclusiva rilasciata alla rivista «People».

La famiglia ha inoltre sottolineato l'impegno sociale di Diane Keaton: «Amava i suoi animali e si impegnava instancabilmente a favore dei senzatetto. Pertanto, donazioni in sua memoria a una mensa locale o a un rifugio per animali sarebbero un omaggio meraviglioso e molto gradito».

Diane Keaton ha vinto un Oscar

Diane Keaton ha lavorato come attrice per oltre 50 anni, recitando in quasi 100 produzioni.

È diventata famosa in tutto il mondo nel 1972, quando Francis Ford Coppola le ha affidato il ruolo della fidanzata di Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, nel film «Il padrino».

Nel 1978, l'icona di Hollywood ha finalmente vinto un Oscar come migliore attrice per il suo ruolo nel classico di Woody Allen «Io e Annie».

Dopo la sua morte, numerosi colleghi hanno espresso il loro cordoglio. Il famoso regista Woody Allen, ad esempio, ha scritto sulla pubblicazione online statunitense «The Free Press»: «Qualche giorno fa il mondo era ancora un posto in cui Diane Keaton esisteva. Ora è un mondo in cui lei non esiste più. Per questo è un mondo più triste», scrive Allen nel testo da lui redatto.

«Aveva un grande talento per la commedia e il dramma, ma sapeva anche ballare e cantare con sentimento». Riguardo allo stile di Keaton, l'ottantacinquenne scrive: «Il suo gusto in fatto di moda era naturalmente una gioia per gli occhi. Abbinava capi che contraddicevano ogni logica, ma che funzionavano sempre».