Diane Kruger

L’attrice ritirerà l’Occhio d’Oro il 2 ottobre, in occasione della manifestazione cinematografica.

Diane Kruger riceverà l’Occhio d’Oro allo Zurigo Film Festival.

L’attrice tedesca parteciperà alla manifestazione cinematografica a ottobre per ritirare il premio: un riconoscimento per le sue «straordinarie doti recitative e per la coraggiosa scelta dei ruoli».

«Grazie Zurigo Film Festival per questo meraviglioso riconoscimento. Sono onorata e orgogliosa di aggiungermi all’impressionante lista dei vincitori passati. Non vedo l’ora di tornare a Zurigo e celebrare con tutti voi a ottobre», ha dichiarato in un comunicato.

La star di «Troy» si aggiunge ad altre grandi star che hanno ricevuto l’Occhio d’Oro in passato come Eddie Redmayne, Kristen Stewart, Jake Gyllenhaal, John Malkovich, Helen Hunt e Olivia Colman.

«Affascina il pubblico con la sua aura enigmatica»

«Diane Kruger è una delle attrici più versatili del panorama cinematografico. Non solo viene completamente assorbita da ogni ruolo che interpreta, ma trasmette ai suoi personaggi una grande profondità», ha dichiarato Christian Jungen, direttore artistico dello ZFF.

«Oltre al suo potente carisma, possiede la rara capacità di affascinare il pubblico con la sua irresistibile e a volte enigmatica aura».

«Per queste ragioni, siamo molto lieti di dare il bentornato a Diane Kruger a Zurigo e di consegnarle l’Occhio d’Oro per il suo servizio al cinema».

Diane ritirerà il premio il 2 ottobre, a pochi giorni dalla première del suo film «Visions». Nel thriller psicologico di Yann Gozian, l’attrice interpreta un’esperta pilota di linea, la cui vita verrà stravolta dopo l’incontro con una vecchia fiamma.

Lo Zurigo Film Festival si terrà dal 28 settembre all’8 ottobre.

Covermedia