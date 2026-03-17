  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

17 nomination, zero vittorie Diane Warren perde ancora agli Oscar: «Ho stabilito un nuovo record!»

Covermedia

17.3.2026 - 09:40

Diane Warren
Diane Warren

17 nomination, zero vittorie: la cantautrice stabilisce un record storico e reagisce con ironia.

Covermedia

17.03.2026, 09:40

17.03.2026, 09:50

A Los Angeles, durante l'ultima notte degli Academy Awards, Diane Warren ha perso ancora una volta la statuetta per la migliore canzone originale.

Ma questa sconfitta la consegna alla storia: con 17 nomination senza vittorie, firma un primato assoluto, diventando l'artista più nominata di sempre senza un Oscar competitivo.

Quest'anno Warren era candidata con «Dear Me», interpretata da Kesha e tratta dal documentario «Diane Warren: Relentless». L'Oscar è andato invece a «Golden», dal progetto «KPop Demon Hunters».

Un risultato che, invece di segnare una battuta d'arresto, rafforza il suo status di outsider iconica di Hollywood, capace di restare al centro della scena senza mai conquistare la statuetta più ambita.

«Almeno sono coerente! E ho stabilito un nuovo record stasera!»

Subito dopo la cerimonia, Warren ha commentato sui social con la sua consueta autoironia: «Almeno sono coerente! E ho stabilito un nuovo record stasera! Mi conoscete, però: tornerò se mi vorrete!!!». Una reazione leggera solo in apparenza, che racconta una determinazione rimasta intatta negli anni.

Da tempo presenza fissa agli Oscar, candidata ininterrottamente dal 2016, la cantautrice continua a essere una delle firme più riconoscibili della musica per il cinema. Nel 2022 ha ricevuto un Oscar onorario, riconoscimento che ha suggellato la sua carriera, senza però spegnere il desiderio di vincere nella categoria competitiva.

«Non ho ancora vinto quello competitivo. E sono una persona competitiva», ha detto al New York Times. «È incredibile avere l'Oscar onorario, è più difficile da ottenere di quello competitivo. Non lo do per scontato. Ma sì, voglio ancora vincere».

Poi, con una punta di ironia, ha aggiunto: «Il mio Oscar onorario si sente molto solo. Vorrebbe un amico. Sta con Rabbit, il mio gatto, ma preferirebbe un altro Oscar».

I più letti

Grande rabbia contro Baume-Schneider per l'aumento della franchigia di cassa malati
Colata di lava raggiunge la strada sull'isola La Réunion e ora rischia di arrivare all'oceano
Localizzati alcuni detriti dell'aereo scomparso a Locarno
La principessa Eugenie perde il suo lavoro preferito a causa del papà Andrea
Oppioidi nella lasagna di una donna incinta, ecco il piano choc per provocarle un aborto

Curiosità sugli Oscar

La maledizione degli Oscar?. Ecco le coppie celebri che si sono separate dopo aver vinto l'agognata statuetta d'oro

La maledizione degli Oscar?Ecco le coppie celebri che si sono separate dopo aver vinto l'agognata statuetta d'oro

Oscar 2026. Sul tappeto rosso look pazzeschi, ma anche alcuni che hanno fatto... rabbrividire

Oscar 2026Sul tappeto rosso look pazzeschi, ma anche alcuni che hanno fatto... rabbrividire

Con lui anche la fidanzata. Agli Oscar Leonardo DiCaprio sfoggia dei baffi vistosi e diventa così un nuovo meme

Con lui anche la fidanzataAgli Oscar Leonardo DiCaprio sfoggia dei baffi vistosi e diventa così un nuovo meme

Academy Awards. Ecco 6 fatti curiosi che sicuramente non sai sugli Oscar

Academy AwardsEcco 6 fatti curiosi che sicuramente non sai sugli Oscar

In programma il 15 marzo. Ecco cosa c'è nelle lussuose borse regalo che si portano a casa i candidati agli Oscar

In programma il 15 marzoEcco cosa c'è nelle lussuose borse regalo che si portano a casa i candidati agli Oscar

Altre notizie

Notte degli Oscar. Teyana Taylor viene spinta da una guardia e lei: «Non toccare una donna»

Notte degli OscarTeyana Taylor viene spinta da una guardia e lei: «Non toccare una donna»

Rivelazioni. Raffaella Carrà aveva un «figlio adottivo segreto», ecco chi sarebbe

RivelazioniRaffaella Carrà aveva un «figlio adottivo segreto», ecco chi sarebbe

L'intervista. Virginia Raffaele si confessa: «A me non è capitato di diventare madre»

L'intervistaVirginia Raffaele si confessa: «A me non è capitato di diventare madre»