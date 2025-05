È polemica sulla partecipazione di Israele e sul voto del pubblico all'Eurovision

La partecipante israeliana all'ESC Yuval Raphael ha raggiunto il secondo posto a Basilea con la sua canzone «New Day Will Rise». Jens Büttner/dpa

Il concorso musicale diventa un affare di Stato: in Spagna, dopo la finale dell'Eurovision Song Contest, è polemica. Si parla, tra l'altro, del controverso voto del pubblico. Ma le domande arrivano anche da un altro Paese.

In Spagna si discute della partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest (ESC) di Basilea.

Il canale televisivo statale RTVE ha annunciato che chiederà una revisione del voto del pubblico che sabato ha catapultato Yuval Raphael al secondo posto con la canzone «New Day Will Rise».

Alludendo al trattamento riservato alla Russia, il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato: «Non dobbiamo permettere due pesi e due misure nella cultura». Mostra di più

In Spagna si è acceso un dibattito sulla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest e sulla buona performance del Paese presso il pubblico. Il primo ministro Pedro Sánchez ha chiesto l'esclusione dello Stato ebraico dalla competizione.

Nel frattempo, l'emittente televisiva statale «RTVE» ha annunciato che chiederà una revisione del voto del pubblico che sabato ha catapultato la partecipante israeliana Yuval Raphael con la canzone «New Day Will Rise» al secondo posto.

Sánchez ha citato l'azione militare di Israele nella Striscia di Gaza come motivo della sua richiesta. Ha sottolineato che l'offensiva è continuata anche la sera della finale dell'ESC con ulteriori bombardamenti.

Alludendo ai rapporti con la Russia, il politico socialista ha detto: «Non dobbiamo permettere che nella cultura si usino due pesi e due misure».

Nessuno si è indignato quando la Russia è stata esclusa dal concorso canoro a causa dell'invasione dell'Ucraina: «Lo stesso dovrebbe valere per Israele», ha ribadito Sánchez.

Il carattere culturale dell'Eurovision è in pericolo

Nel frattempo «RTVE» ha dichiarato che lunedì presenterà all'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) la richiesta di revisione del televoto.

«Anche diversi Paesi presenteranno la stessa richiesta, poiché ritengono che il televoto sia stato influenzato dagli attuali conflitti militari e che ciò possa mettere a rischio il carattere culturale dell'evento», ha annunciato l'emittente.

Ci sono già state tensioni tra «RTVE» e l'UER nel periodo precedente all'ESC 2025. L'emittente spagnola ha spiegato di essere stata avvertita dall'UER, sotto la minaccia di pesanti multe, di non trasmettere messaggi politici durante le dirette.

L'avvertimento è scaturito da un riferimento alle vittime del conflitto di Gaza, che l'emittente spagnola ha mostrato nella seconda semifinale. Nonostante l'avvertimento, ha mostrato nuovamente un messaggio subito prima dell'inizio della finale: «Di fronte ai diritti umani, il silenzio non è un'opzione. Pace e giustizia per la Palestina».

L'emittente belga mette in discussione la partecipazione all'ESC

Intanto l'emittente pubblica belga «VRT» sta mettendo in discussione la sua futura partecipazione all'ESC a causa di domande senza risposta sul voto del pubblico dell'ESC.

La televisione ha annunciato di aver bisogno di risposte serie alle preoccupazioni relative all'Eurovision. Secondo «VRT», l'UER, responsabile della trasmissione dello spettacolo musicale, vuole tenere dei colloqui con le emittenti coinvolte.

Stando ai belgi, non ci sono indicazioni che i voti non siano stati contati correttamente. Ma ha aggiunto: «Chiediamo all'UER piena trasparenza. La domanda principale è se l'attuale sistema di votazione garantisca un'equa riflessione delle opinioni dei telespettatori e degli ascoltatori».

L'ESC è sempre più in contrasto con le norme e i valori originali dell'evento e con le norme e i valori del servizio pubblico radiotelevisivo. Il sito web della «VRT» dichiara inoltre di sostenere la richiesta di un dibattito sulla partecipazione di Israele a Eurovision.

Israele in testa al voto del pubblico

Israele era in netto vantaggio nel voto del pubblico. Il Paese aveva inviato a Basilea l'artista Yuval Raphael. La 24enne è una sopravvissuta al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Ci sono state ripetute proteste contro la sua partecipazione all'ESC a causa della guerra di Gaza.

Lo Stato ebraico ha ricevuto punteggi elevati nel voto del pubblico anche da Paesi in cui le azioni del governo israeliano sono viste in modo piuttosto critico, come Spagna, Belgio e Irlanda. In totale, Raphael ha ricevuto quasi 300 punti dagli spettatori dei 37 Paesi partecipanti, più di chiunque altro.

Protesta anche l'anno scorso

La sua partecipazione alla semifinale dell'Eurovision è stata accompagnata da una protesta sul canale «VRT» l'anno scorso. All'inizio e alla fine della trasmissione dello spettacolo, è stato mostrato un pannello di testo in bianco e nero in cui i sindacati hanno espresso il loro disappunto per le politiche di Israele.

Nella sovrimpressione, lo Stato ebraico è stato accusato, tra le altre cose, di aver violato i diritti umani e di aver distrutto la libertà di stampa in relazione alla guerra di Gaza.

Dall'inizio del conflitto, circa 1'200 persone sono state uccise e circa 250 rapite. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, nella Striscia di sono stati uccisi finora più di 53'300 palestinesi. Le cifre non distinguono tra combattenti, militari e civili ed sono quasi impossibili da verificare in modo indipendente.

Chiamate tra le pubblicità

Sul canale ufficiale dell'UER per l'ESC, la cantante israeliana ha ripetutamente invitato gli spettatori a votare per la sua canzone in uno spot pubblicitario prima della finale.

Questi appelli sono stati inseriti nelle registrazioni dei programmi della semifinale, ad esempio tra le pubblicità di hamburger e servizi internet. Dopo la finale, Raphael non è però più visibile nelle finestre pubblicitarie dei programmi della semifinale ancora online.

In risposta a una richiesta di informazioni, l'UER ha dichiarato: «Le regole dell'ESC non vietano alle emittenti partecipanti o a terzi, come le etichette discografiche o altri, di pubblicizzare le loro opere online e altrove. La pubblicità non deve strumentalizzare il concorso o violare le sue linee guida editoriali».

«Molte delegazioni utilizzano campagne pubblicitarie a pagamento per sostenere la canzone, il profilo e la futura carriera dei loro artisti». Per le trasmissioni della semifinale, nessun altro artista è stato protagonista di uno spot pubblicitario con un appello al voto.