Prima immagine di «What Happens at Night»

Il nuovo horror psicologico prende forma in Repubblica Ceca: nel cast anche Jennifer Lawrence. Prima immagine ufficiale dal set tra neve, mistero e inquietudine.

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Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese tornano a lavorare insieme: sono ufficialmente iniziate in Repubblica Ceca le riprese di «What Happens at Night», il nuovo horror psicologico prodotto da Apple Studios.

L'annuncio è arrivato con la diffusione della prima immagine dal set, che mostra DiCaprio e Jennifer Lawrence immersi in un paesaggio innevato, già carico di tensione narrativa.

Nello scatto, i due attori – entrambi anche produttori del film – camminano lungo una strada coperta di neve, allontanandosi da un'auto. DiCaprio sfoggia i baffi già notati agli Oscar 2026, un dettaglio che segna visivamente l'inizio di una nuova trasformazione attoriale sotto la guida del regista premio Oscar.

Il film

Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Peter Cameron e racconta la storia di una coppia americana sposata che si reca in una remota cittadina europea per adottare un bambino.

Ma nulla è come sembra: «Niente è ciò che appare in questo mondo gelido e sconcertante, e più la coppia cerca di ottenere il bambino, meno sembra conoscere il proprio matrimonio e la vita stessa», si legge nella sinossi ufficiale del libro.

Accanto a DiCaprio e Lawrence, il cast include nomi di peso come Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris e Welker White, volto familiare del cinema di Scorsese.

Per DiCaprio si tratta della settima collaborazione con il regista, dopo titoli come «Killers of the Flower Moon», «Gangs of New York», «The Wolf of Wall Street» e «The Departed», a conferma di un sodalizio artistico tra i più solidi e influenti di Hollywood contemporanea.

Lawrence e DiCaprio di nuovo insieme sul set

Lawrence e DiCaprio tornano invece a condividere il set dopo «Don't Look Up» del 2021, ma questa volta in un contesto decisamente più cupo e stratificato, dove il confine tra realtà e percezione si fa sempre più sottile.

E lavorare con Scorsese, del resto, significa immergersi in un processo creativo quasi rituale.

Lo ha raccontato lo stesso DiCaprio durante una conversazione per Actors on Actors di Variety, rivolgendosi alla collega: «Di solito ti manda dei DVD. E se non hai un lettore DVD, procuratelo... A volte organizza proiezioni anche solo per una sequenza. Se vuole che tu colga qualcosa da un vecchio film o il ritmo di una scena, può farti vedere un intero film solo per quel dettaglio».

Un metodo che racconta molto dell'approccio maniacale e cinefilo del regista, e che promette di tradursi in un'opera densa, inquieta e visivamente ipnotica.