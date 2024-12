Dick Van Dyke vivo per miracolo: «Devo la vita ai miei vicini»

Dick Van Dyke

La leggenda di Hollywood salvata dai vicini durante gli incendi a Malibu.

Covermedia Covermedia

Dick Van Dyke ha espresso una profonda gratitudine ai suoi vicini per avergli salvato la vita durante i recenti incendi a Malibu.

Il leggendario attore, che ha appena compiuto 99 anni, è stato costretto a evacuare la sua casa questa settimana dopo essersi sfinito nel tentativo di proteggere la sua proprietà dalle fiamme.

Ricordando il drammatico episodio, l'attore di «Mary Poppins» e di molti altri classici, ha raccontato a NBC News: «Mi sono dimenticato quanti anni ho e mi sono reso conto che stavo strisciando per uscire. Ho pensato: «Non ce la farò ad arrivare alla macchina», perché ero sfinito e non riuscivo a rialzarmi... Tre vicini sono venuti, mi hanno portato fuori e sono tornati indietro per spegnere un piccolo incendio nella dependance, salvandomi. Grazie a Dio per loro».

NBC ha trasmesso filmati dei vicini che aiutano Van Dyke, sua moglie Arlene Silver e i loro animali domestici a evacuare la casa in sicurezza. «Non credo che ce l'avrei fatta da solo», ha aggiunto l'attore. «Dio li benedica e grazie per avermi salvato la vita».

La leggenda di Hollywood è tornata a casa in tempo per festeggiare il suo 99° compleanno e riunirsi al suo gatto Bobo, che era scomparso durante l'evacuazione.

Van Dyke non è l'unica celebrità colpita dal devastante incendio Franklin in California questa settimana. Anche Cher, Mira Sorvino e Jane Seymour hanno rivelato sui social media di essere state costrette a lasciare le loro abitazioni per mettersi in salvo.