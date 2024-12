Dick Van Dyke

L'attore, che il 13 dicembre compirà 99 anni, è presente nell'emozionante video «All My Love» della band.

Covermedia

Dick Van Dyke appare nel nuovo video dei Coldplay.

Il leggendario attore britannico, che il 13 dicembre spegnerà le 99 candeline sulla torta, è il protagonista di un'emozionante clip per il nuovo brano della band, «All My Love».

«Sono perfettamente consapevole che potrei andarmene da un giorno all'altro – dice Van Dyke nel video -, ma non so perché non mi preoccupi. Non ne ho paura. Ho la sensazione che andrà tutto bene, contro ogni convinzione intellettuale».

Nel video, co-diretto da Mary Wigmore e dal regista Premio Oscar Spike Jonze, sono presenti alcune immagini di Van Dyke con il frontman dei Coldplay, Chris Martin.

Il video include anche un tour della casa dell'attore, in cui sono presenti una serie di cimeli che ripercorrono la sua leggendaria carriera, tra cui una replica a grandezza naturale del suo personaggio spazzacamino in «Mary Poppins».

In altre parti del filmato sono presenti brevi spezzoni dei film più famosi di Van Dyke, tra cui «Citty Citty Bang Bang» e «Mary Poppins», oltre alla sua sitcom anni '60 «The Dick Van Dyke Show». L'attore ha anche ricreato un ballo dall'iconica sitcom, «The Twizzle», mentre Martin lo accompagna e balla a piedi nudi con la moglie Arlene Silver.

Il momento più emozionante è quando Van Dyke parla dei figli, Christian, Barry, Stacy e Carrie Beth, osservando alcune foto di loro da bambini. Più avanti nel video, la star siede nel suo patio circondato dai figli e dai numerosi nipoti.

«Penso di essere una di quelle persone fortunate che hanno potuto fare per vivere quello che avrei fatto comunque», ha condiviso. «Quando pensi a quanto sono fortunato, ho potuto fare quello che faccio: recitare e comportarmi in modo sciocco».

«All My Love» è il nuovo estratto dal decimo album in studio dei Coldplay, intitolato «Moon Music»

