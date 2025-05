Sean ‘Diddy’ Combs

Una testimone racconta in aula di aver visto Sean Combs colpire con un martello la porta della Ventura, già ferita poco prima. Le accuse contro il rapper si aggravano: traffico sessuale, violenza e minacce.

Sean «Diddy» Combs avrebbe tentato di sfondare la porta d'ingresso della Ventura con un martello, subito dopo averla picchiata. È l'accusa esplosiva emersa lunedì al processo in corso a New York, dove ha testimoniato Kerry Morgan, ex amica della cantante.

La Morgan ha raccontato di aver visto il rapper attraverso lo spioncino mentre colpiva con forza la porta dell'appartamento della Ventura. «Colpiva la porta con un martello per cercare di aprirla», ha dichiarato. «Ero nel panico. Non credo che alla Ventura importasse se lui fosse entrato per ucciderla».

Secondo la testimone, la cantante aveva un evidente occhio nero e Combs si presentò a casa sua mezz'ora dopo il suo arrivo. L'episodio si sarebbe verificato nel 2016, anno in cui la Ventura aveva già denunciato pubblicamente un'aggressione avvenuta in hotel, ripresa da un video mostrato in aula la scorsa settimana.

Aggredita dallo stesso Combs nel 2018

La Morgan ha inoltre raccontato di essere stata aggredita dallo stesso Combs nel 2018. Il rapper, insospettito da un presunto tradimento, l'avrebbe afferrata per il collo, colpendola poi alla testa con una gruccia.

«Sono finita in una clinica d'urgenza: mi hanno diagnosticato una commozione cerebrale», ha dichiarato. Dopo quell'episodio, il suo rapporto con la Ventura si interruppe.

Le accuse nei confronti di Combs sono pesantissime: traffico sessuale, associazione a delinquere e trasporto a fini di prostituzione. Il rapper ha respinto ogni addebito, dichiarandosi non colpevole.

Il processo è ancora in corso.