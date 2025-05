Diego Abatantuono (immagine d'archivio) IMAGO/ABACAPRESS

Diego Abatantuono celebra il suo 70esimo compleanno condividendo riflessioni sulla felicità e il cambiamento nella sua vita. L'attore parla del suo ruolo di patriarca e delle sue esperienze nel mondo dello spettacolo.

Igor Sertori

Il noto attore italiano Diego Abatantuono ha recentemente festeggiato il suo 70esimo compleanno.

In un'intervista a «Chi», ha condiviso le sue riflessioni sulla felicità e su come la sua percezione sia cambiata nel tempo. Il nativo di Milano ha dichiarato di sentirsi felice in compagnia di amici, figli e nipoti, ma anche nei momenti di tranquillità, quando non ha nulla da fare.

Il ruolo di patriarca

Con tre figli, tre nipoti, una moglie e una ex moglie, il vecchio «Tirzan» si trova spesso nel ruolo di patriarca. Ha raccontato di come, anni fa, fosse sempre il più giovane nei gruppi di lavoro, ma con il tempo è diventato il più anziano, assumendo naturalmente questo ruolo. Nonostante ciò, apprezza la compagnia degli amici e ama sempre ancora intrattenere.

Le radici e la carriera

L'attore ha parlato delle sue radici, ricordando il quartiere in cui è cresciuto e come questo abbia influenzato il suo amore per la convivialità.

Anche oggi, ha raccontato, qualunque autostrada prenda, in entrata o in uscita di Milano, «passo sempre dalla mia vecchia casa. Mi piace vedere quelle villette, i posti della mia infanzia. Quando sei vecchio si mischiano gioia e malinconia».

Ha anche raccontato di aver vissuto nello stesso palazzo di Gianni Rivera. «Sì, salivamo in ascensore insieme e non gli parlavo. Ma io sono così, sono il contrario dei mitomani».

Ha anche riflettuto sulla sua carriera, ricordando episodi con colleghi come Claudio Bisio e Gabriele Salvatores. Ha sottolineato come la sua presenza sul set sia sempre stata forte, ma che questo non ha mai ostacolato le collaborazioni.

Riflessioni personali

L'attore ha condiviso aneddoti personali, come il suo incontro con Robert De Niro, in Sardegna.

L'attore americano stava girando «C'era una volta in America», ed era amico di un amico di Abatantuono. «Lui mi chiamò e mi disse: «C'è posto per De Niro?». E io: «Porta chi vuoi». Lo mettemmo in camera con Ugo Conti e il Biofa andò a dormire sul biliardo».

Ha anche parlato del suo approccio alla vita, insegnando ai suoi figli l'importanza di essere onesti e di godersi ogni giorno.

Per ridere e commuoversi, oggi

Il 70enne ha concluso l'intervista con una riflessione sulla commedia e su ciò che lo fa ridere e commuovere.

«Mi fanno ridere Pozzetto, i Gatti, Mr. Bean, Stanlio e Ollio, Totò, Gian Maria Volonté, uno che inciampa per strada».

Mentre per commuoverlo gli «basta una canzone, un luogo o una foto» dei suoi figli da piccoli.

