Diego Dalla Palma commenta il ritocchino di Anna Pettinelli: il dibattito esplode in diretta TV

A «La volta buona» si accende il confronto sulla chirurgia estetica tra il caso del medico radiato, le parole dure di Diego Dalla Palma e la confessione senza filtri di Anna Pettinelli sui suoi ritocchi.

Il tema della chirurgia estetica torna al centro del dibattito televisivo. A «La volta buona» si è discusso dei rischi legati agli interventi, alla luce dei recenti sviluppi sul medico soprannominato «dottor Silicone», radiato dall'albo dopo la morte di una donna sottoposta a liposuzione.

Nel corso della puntata, mentre si commentava anche un presunto ritocco di Anna Pettinelli (assente in studio), è intervenuto Diego Dalla Palma con parole molto nette contro i modelli estetici imposti: secondo lui non si dovrebbe inseguire un canone così rigido.

Toni che hanno trovato una parziale presa di distanza da parte della conduttrice Caterina Balivo, ma Dalla Palma ha proseguito richiamando il caso giudiziario del medico e sostenendo che sarebbe necessario fare piena chiarezza sulla vicenda.

Come riferisce fra gli altri «Leggo», il confronto è partito da un contributo video dell'intervista di Luca Buttiglieri, che rifletteva sull'uso del botox e sulla percezione pubblica dei ritocchi.

Pettinelli «confessa» tutti i suoi ritocchi

All'epoca Pettinelli, 69 anni, ha scelto di parlare apertamente della propria esperienza: ha spiegato di aver iniziato con il botox a 45 anni e di aver aumentato nel tempo i richiami annuali, osservando che intervenire troppo presto può ridurre l'efficacia nel lungo periodo.

La speaker radiofonica ha poi criticato chi nega di ricorrere alla medicina estetica, sostenendo che in televisione sia una pratica molto diffusa.

Ha raccontato anche di essersi sottoposta di recente a un trattamento laser per le rughe attorno alla bocca, precisando di aver avuto segni visibili per circa dieci giorni prima di vedere i primi miglioramenti.

Infine, Pettinelli ha ammesso di aver preso in considerazione altri interventi, tra cui il lip lifting, ma di aver rinunciato per il timore che il taglio alla base del naso potesse risultare evidente.