Diego Dalla Palma. Covermedia

A «Verissimo» lo stilista Diego Dalla Palma riflette su dignità, vecchiaia e libertà personale.

Covermedia Covermedia

Diego Dalla Palma affronta a «Verissimo» un tema complesso: il fine vita.

In apertura chiarisce di aver già definito tempi e modalità della propria «uscita di scena», stabilendo che avverrà prima degli 80 anni. Non per malattia, precisa: «Io sto bene, non ho alcun male incurabile».

La motivazione, racconta, nasce da una riflessione sulla dignità: «La vecchiaia è la somma di tutte le malattie… la peggiore è la paura di perdere la dignità». La scelta non riguarda il suicidio assistito, ma un percorso privato predisposto insieme ad avvocato e notaio: «Non voglio trovarmi su un letto, assistito, umiliato».

Il suo pensiero affonda le radici nelle esperienze familiari: la madre colpita da Alzheimer e il padre segnato da molteplici patologie. «Ho visto cosa significa spegnersi lentamente», spiega, riconoscendo che quella memoria ha inciso sul suo modo di guardare all’ultima stagione della vita.

Silvia Toffanin gli fa notare: «La gente potrebbe pensare che sei impazzito». Dalla Palma replica senza esitazioni: «E l’alternativa quale sarebbe? Umiliarmi».

Nella sua visione, gli eventuali mesi che lo separano dalla soglia che si è dato non rappresentano un conto alla rovescia, ma «un privilegio», un tempo da vivere con lucidità e sobrietà.

Dalla Palma continuerà a intervenire nel dibattito pubblico sul fine vita e sta lavorando a un nuovo libro dedicato al rapporto tra corpo, identità e tempo. Resta inoltre attivo nel coordinamento creativo del brand cosmetico che porta il suo nome.