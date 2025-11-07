Diego Dalla Palma racconta di aver ritrovato equilibrio e lucidità. imago images/Independent Photo Agency Int.

Diego Dalla Palma, nel suo nuovo libro «Alfabeto emotivo», parla del suo congedo dalla vita. Ha raggiunto una chiarezza assoluta e ha pianificato il suo addio con l'aiuto di un medico.

Hai fretta? blue News riassume per te Diego Della Palma racconta di aver già programmato la sua morte, con l'aiuto di un avvocato, un medico e un notaio.

Non vuole superare gli ottant'anni, mantenendo fino alla fine l'autonomia fisica e mentale.

Nel suo nuovo libro parla anche della sua vita fatta di alti e bassi fra sesso, denaro e spiritualità. Mostra di più

Diego Dalla Palma, classe 1950, ha scelto di parlare apertamente del proprio addio alla vita.

Nel suo nuovo libro, intitolato «Alfabeto emotivo», in uscita per Baldini+Castoldi, il celebre truccatore e scrittore - oggi quasi 75enne - racconta di aver deciso come e quando morire, rivelando di aver già predisposto tutto insieme a un avvocato, un notaio e un medico di fiducia.

«Ho programmato la mia morte», dichiara senza giri di parole, spiegando di voler lasciare questo mondo «in piena lucidità e dignità». Come riportato da «Leggo», Dalla Palma non vuole superare gli 80 anni né affrontare la fragilità che, dice, «toglie autonomia e padronanza di sé».

Il piano è già pronto: un addio lontano dai riflettori, all’estero, accompagnato da un medico che, dice, «ha già pronta la dose».

Negli ultimi giorni che immagina non c’è paura, ma si vede circondato dalla tranquillità e animato dal desiderio di vivere intensamente il tempo che resta, tra un buon pasto, un bicchiere di vino e momenti di pace.

Una vita di eccessi

Nel libro non parla solo di morte, ma anche di ciò che ha segnato la sua vita: gli eccessi, la ricerca di senso, i continui contrasti tra spiritualità e desiderio. «Nella mia vita ho dato troppa importanza al sesso», confessa, ricordando un passato di libertà totale, ma anche di fragilità e bisogno di silenzio.

C’è spazio pure per le cadute, come quella volta in cui si ritrovò «con 37 euro in tasca». Ma oggi, assicura, è in pace. Dice di aver ritrovato equilibrio e lucidità, e di sentirsi pronto a chiudere il cerchio così come lo ha vissuto: con intensità e consapevolezza.