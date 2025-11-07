Diego Dalla Palma, classe 1950, ha scelto di parlare apertamente del proprio addio alla vita.
Nel suo nuovo libro, intitolato «Alfabeto emotivo», in uscita per Baldini+Castoldi, il celebre truccatore e scrittore - oggi quasi 75enne - racconta di aver deciso come e quando morire, rivelando di aver già predisposto tutto insieme a un avvocato, un notaio e un medico di fiducia.
«Ho programmato la mia morte», dichiara senza giri di parole, spiegando di voler lasciare questo mondo «in piena lucidità e dignità». Come riportato da «Leggo», Dalla Palma non vuole superare gli 80 anni né affrontare la fragilità che, dice, «toglie autonomia e padronanza di sé».
Il piano è già pronto: un addio lontano dai riflettori, all’estero, accompagnato da un medico che, dice, «ha già pronta la dose».
Negli ultimi giorni che immagina non c’è paura, ma si vede circondato dalla tranquillità e animato dal desiderio di vivere intensamente il tempo che resta, tra un buon pasto, un bicchiere di vino e momenti di pace.
Una vita di eccessi
Nel libro non parla solo di morte, ma anche di ciò che ha segnato la sua vita: gli eccessi, la ricerca di senso, i continui contrasti tra spiritualità e desiderio. «Nella mia vita ho dato troppa importanza al sesso», confessa, ricordando un passato di libertà totale, ma anche di fragilità e bisogno di silenzio.
C’è spazio pure per le cadute, come quella volta in cui si ritrovò «con 37 euro in tasca». Ma oggi, assicura, è in pace. Dice di aver ritrovato equilibrio e lucidità, e di sentirsi pronto a chiudere il cerchio così come lo ha vissuto: con intensità e consapevolezza.