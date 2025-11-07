  1. Clienti privati
Lo rivela nel nuovo libro Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»

7.11.2025 - 12:36

Diego Dalla Palma racconta di aver ritrovato equilibrio e lucidità.
Diego Dalla Palma racconta di aver ritrovato equilibrio e lucidità.
Diego Dalla Palma, nel suo nuovo libro «Alfabeto emotivo», parla del suo congedo dalla vita. Ha raggiunto una chiarezza assoluta e ha pianificato il suo addio con l'aiuto di un medico.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Diego Della Palma racconta di aver già programmato la sua morte, con l'aiuto di un avvocato, un medico e un notaio. 
  • Non vuole superare gli ottant'anni, mantenendo fino alla fine l'autonomia fisica e mentale.
  • Nel suo nuovo libro parla anche della sua vita fatta di alti e bassi fra sesso, denaro e spiritualità.
Diego Dalla Palma, classe 1950, ha scelto di parlare apertamente del proprio addio alla vita.

Nel suo nuovo libro, intitolato «Alfabeto emotivo», in uscita per Baldini+Castoldi, il celebre truccatore e scrittore - oggi quasi 75enne - racconta di aver deciso come e quando morire, rivelando di aver già predisposto tutto insieme a un avvocato, un notaio e un medico di fiducia.

«Ho programmato la mia morte», dichiara senza giri di parole, spiegando di voler lasciare questo mondo «in piena lucidità e dignità». Come riportato da «Leggo», Dalla Palma non vuole superare gli 80 anni né affrontare la fragilità che, dice, «toglie autonomia e padronanza di sé».

Il piano è già pronto: un addio lontano dai riflettori, all’estero, accompagnato da un medico che, dice, «ha già pronta la dose».

Negli ultimi giorni che immagina non c’è paura, ma si vede circondato dalla tranquillità e animato dal desiderio di vivere intensamente il tempo che resta, tra un buon pasto, un bicchiere di vino e momenti di pace.

Una vita di eccessi

Nel libro non parla solo di morte, ma anche di ciò che ha segnato la sua vita: gli eccessi, la ricerca di senso, i continui contrasti tra spiritualità e desiderio. «Nella mia vita ho dato troppa importanza al sesso», confessa, ricordando un passato di libertà totale, ma anche di fragilità e bisogno di silenzio.

C’è spazio pure per le cadute, come quella volta in cui si ritrovò «con 37 euro in tasca». Ma oggi, assicura, è in pace. Dice di aver ritrovato equilibrio e lucidità, e di sentirsi pronto a chiudere il cerchio così come lo ha vissuto: con intensità e consapevolezza.

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Andrea convocato al Congresso per chiarire i legami con Epstein: «Ha informazioni cruciali»
Cristiano Ronaldo vicino al ritiro: «Sarò pronto. Naturalmente sarà dura e difficile»
Iva Zanicchi senza peli sulla lingua: «Mina, meglio se resti a Lugano, se no…»

Ecco perché. Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»

Ecco perchéUn milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»

Stati Uniti. Andrea convocato al Congresso per chiarire i legami con Epstein: «Ha informazioni cruciali»

Stati UnitiAndrea convocato al Congresso per chiarire i legami con Epstein: «Ha informazioni cruciali»

Al via le riprese. «Il rumore delle cose nuove»: Paolo Genovese torna in scena

Al via le riprese«Il rumore delle cose nuove»: Paolo Genovese torna in scena