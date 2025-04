Alec Baldwin

L'attore svela il regime estremo seguito per perdere 11 chili prima di girare il film di Woody Allen. Oggi, dopo il dramma sul set di «Rust», vuole ritrovare la salute perduta.

Alec Baldwin ha raccontato di aver seguito una dieta rigidissima per perdere circa 11 chili, in vista delle riprese di «Blue Jasmine», il film diretto da Woody Allen nel 2013.

Durante l'episodio finale del reality «The Baldwins», andato in onda domenica, l'attore ha parlato con la moglie Hilaria del desiderio di tornare a fare attività fisica e riprendere in mano la propria salute.

«Niente pasta, niente patate, niente caramelle, niente zucchero: probabilmente ho perso 25 libbre», ha ricordato Baldwin. «Nel film sembro asciutto, relativamente parlando. Ma avevo comunque della salsa barbecue nei capelli».

L'attore, oggi 67enne, ha aggiunto che riusciva a mantenersi in forma fino ai 40 anni, prima che lavoro e famiglia prendessero il sopravvento.

«Essere sposato con una persona in forma come te, mentre io sto un po' calando – forza, coordinazione – è strano», ha detto rivolgendosi alla moglie, insegnante di yoga. «Voglio tornare in salute».

L'impatto della tragedia sul set di «Rust»

Nel corso dell'episodio, Baldwin ha anche riflettuto sull'impatto che la tragedia sul set di «Rust» ha avuto sulla sua condizione fisica.

Nel 2021, la direttrice della fotografia Halyna Hutchins morì sul set a causa dell'esplosione accidentale di un proiettile vero da una pistola di scena tenuta da Baldwin.

Inizialmente accusato di omicidio colposo, l'attore – padre di otto figli – è stato prosciolto nel luglio 2024, quando il giudice ha stabilito che l'accusa aveva nascosto prove alla difesa.

«Ha influito in modo molto negativo sulla mia salute, e non ero così prima», ha confessato. «Avevo energia, nonostante dolori all'anca o altro. Ora invece questo episodio mi ha risucchiato. Tra un anno voglio aver fatto progressi, voglio stare davvero meglio».