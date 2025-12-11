Diletta Leotta e Loris Karius in attesa: Aria diventa sorella maggiore.

Diletta Leotta sceglie la cornice delle festività per condividere una delle notizie più luminose della sua vita: l'arrivo del secondo figlio.

«Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore», scrive sui social, accostando parole e immagini che parlano di famiglia e nuova attesa.

La conduttrice, già mamma della piccola Aria nata nell'agosto del 2023, appare raggiante accanto al marito Loris Karius, con cui condivide questo secondo capitolo familiare.

L'annuncio, corredato da uno scatto caldo e intimo sotto l'albero di Natale, restituisce un ritratto di serenità e complicità, mostrando il pancione con discrezione e naturalezza.

«Un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina»

La notizia arriva in un periodo particolarmente intenso per entrambi: Leotta continua a essere uno dei volti più riconoscibili dello sport in TV, mentre Karius prosegue la sua carriera calcistica in Germania.

La coppia ha sempre raccontato con trasparenza la gestione della distanza e la solidità del proprio rapporto. Lo stesso portiere aveva dichiarato in estate: «Usiamo FaceTime per colmare la lontananza». Una scelta che oggi acquista un significato ancora più dolce.

Desiderosa di una famiglia numerosa, la conduttrice aveva già anticipato: «Un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina». Ora quel desiderio diventa realtà, portando un nuovo equilibrio nella loro vita quotidiana.

Leotta proseguirà alla conduzione dei programmi sportivi su DAZN, modulando l'attività nei prossimi mesi in vista della maternità. Karius, intanto, affronterà la seconda parte della stagione calcistica, preparando al contempo l'arrivo del nuovo membro della famiglia.