Diletta Leotta

La showgirl ha scelto il salotto di «È quasi mezzogiorno» su Rai1 da Antonella Clerici per rivelare il matrimonio che si terrà a giugno.

Sarà il mese di giugno a fare da cornice al romantico matrimonio tra Diletta Leotta e il portiere del Newcastle, Loris Karius, il papà anche della sua prima figlia, Aria.

In una scena degna dei momenti più romantici delle commedie all'americana, la celebre presentatrice ha sorpreso il pubblico con un annuncio diventato in breve il protagonista delle cronache rosa. Durante la trasmissione in diretta con Antonella Clerici, «È quasi mezzogiorno» su Rai1, Diletta Leotta ha rivelato il suo imminente matrimonio.

«La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: «Ho incontrato l'uomo della mia vita»», ha dichiarato in diretta TV.

Ancora top secret il vestito che indosserà per le nozze.

Per ora, per Diletta, il periodo è tumultuoso a causa dei preparativi nuziali.

«Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione», ha ammesso la presentatrice di DAZN, che lo scorso gennaio aveva anticipato su Instagram le nozze.

«Vi devo dire una cosa... ho detto sì!» ha scritto Diletta. «Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!».

