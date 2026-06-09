Diletta Leotta apre le porte della sua villa: arrivano Elodie e Franceska

Diletta Leotta ospita le sue amiche. Imago

Diletta Leotta si gode l'estate sul lago di Garda insieme alla famiglia. Negli ultimi giorni la conduttrice ha accolto nella sua villa anche Elodie e Franceska, protagoniste di alcuni degli scatti condivisi sui social.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Diletta Leotta sta trascorrendo l'estate sul lago di Garda con il marito Loris Karius e i figli, dopo la nascita del piccolo Leonardo.

Nella villa della conduttrice sono arrivati anche Elodie e la compagna Franceska, protagoniste di diversi scatti condivisi sui social.

Le immagini confermano il forte legame tra Elodie e Franceska, che ormai vivono la loro relazione alla luce del sole e all'interno della cerchia più stretta di amici della cantante. Mostra di più

L'estate di Diletta Leotta continua all'insegna della tranquillità e della famiglia.

Dopo la nascita del piccolo Leonardo, la conduttrice di «Dazn» si è trasferita per alcune settimane a Salò insieme al marito Loris Karius e ai figli, scegliendo il lago di Garda come destinazione per le prime vacanze da mamma di due bambini.

Negli ultimi giorni la villa affacciata sul lago ha accolto anche alcuni amici molto vicini alla coppia.

Tra questi ci sono Elodie e la compagna Franceska, che hanno raggiunto Leotta per trascorrere qualche giorno lontano dagli impegni professionali.

Gli scatti condivisi sui social

A raccontare il soggiorno è stata la stessa presentatrice attraverso una serie di fotografie pubblicate sui social. Nel carosello compaiono momenti di vita quotidiana, giornate in famiglia e immagini che mostrano il gruppo mentre si gode il paesaggio del lago di Garda.

In uno degli scatti più commentati, Diletta ed Elodie posano insieme a bordo di un'imbarcazione. Altre immagini mostrano invece i bambini in piscina, passeggiate nel centro storico e momenti trascorsi tutti insieme tra aperitivi, gelati e relax.

Non mancano le foto che ritraggono anche Loris Karius e Franceska, ormai perfettamente integrata nel gruppo di amici più vicino alla conduttrice.

Elodie e Franceska sempre più unite

La presenza di Franceska accanto a Elodie non sorprende più. Dopo le prime indiscrezioni e le successive apparizioni pubbliche, la coppia vive ormai la relazione senza particolari riserve.

Già durante il recente viaggio in Giappone le due avevano condiviso sui social alcune immagini che avevano confermato il loro legame. Da allora non hanno più nascosto la loro frequentazione.

La vacanza sul lago di Garda rappresenta così un ulteriore capitolo di una storia che le due stanno vivendo apertamente, circondate dagli amici più stretti e lontano dai riflettori degli eventi ufficiali.