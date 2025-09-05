  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fiction di Rai1 Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Covermedia

5.9.2025 - 16:30

Diletta Leotta
Diletta Leotta

La conduttrice entra nel cast della serie con Raoul Bova.

Covermedia

05.09.2025, 16:30

05.09.2025, 16:47

Diletta Leotta entra ufficialmente nel cast della quindicesima stagione di «Don Matteo», fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide.

La conduttrice sarà la nipote di Suor Costanza, il celebre personaggio di Valeria Fabrizi, in un crossover con la serie tv «Che Dio ci aiuti», destinato a sorprendere i fan della fiction.

Le riprese sono iniziate nel periodo estivo tra Formello e Spoleto e, secondo il sito ufficiale del Comune, la troupe tornerà dall’8 settembre al 4 ottobre nella cittadina umbra per girare la prima parte delle dieci puntate, con un secondo blocco previsto a novembre.

Il cast confermato include anche Raoul Bova nel ruolo protagonista di Don Massimo, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali, con la regia affidata, tra gli altri, ad Alexis Sweet. La messa in onda è prevista per la primavera 2026.

I più letti

Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»
Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Lo aveva promesso: ecco come Trump sta attuando la sua vendetta

Le ultime su Diletta Leotta

E un po' di pubblicità.... Diletta Leotta si gode la Svizzera, tra look estivi e momenti di relax

E un po' di pubblicità...Diletta Leotta si gode la Svizzera, tra look estivi e momenti di relax

Ecco il video incriminato. Diletta Leotta, il bambino che guarda e lo spot sospeso: U-Power finisce nel mirino

Ecco il video incriminatoDiletta Leotta, il bambino che guarda e lo spot sospeso: U-Power finisce nel mirino

Il racconto in radio. Diletta Leotta fermata in aeroporto: «Un'agente mi ha strizzato il seno»

Il racconto in radioDiletta Leotta fermata in aeroporto: «Un'agente mi ha strizzato il seno»

Altre notizie

Ecco chi se n'è andato. Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Ecco chi se n'è andatoUn lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Cinema. Valeria Bruni Tedeschi porta «Duse» a Venezia: l’attrice celebra l’anti-icona del teatro

CinemaValeria Bruni Tedeschi porta «Duse» a Venezia: l’attrice celebra l’anti-icona del teatro

Merito del sole o una parrucca?. Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Merito del sole o una parrucca?Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo