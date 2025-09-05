Diletta Leotta

La conduttrice entra nel cast della serie con Raoul Bova.

Covermedia Covermedia

Diletta Leotta entra ufficialmente nel cast della quindicesima stagione di «Don Matteo», fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide.

La conduttrice sarà la nipote di Suor Costanza, il celebre personaggio di Valeria Fabrizi, in un crossover con la serie tv «Che Dio ci aiuti», destinato a sorprendere i fan della fiction.

Le riprese sono iniziate nel periodo estivo tra Formello e Spoleto e, secondo il sito ufficiale del Comune, la troupe tornerà dall’8 settembre al 4 ottobre nella cittadina umbra per girare la prima parte delle dieci puntate, con un secondo blocco previsto a novembre.

Il cast confermato include anche Raoul Bova nel ruolo protagonista di Don Massimo, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali, con la regia affidata, tra gli altri, ad Alexis Sweet. La messa in onda è prevista per la primavera 2026.