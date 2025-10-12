  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Diletta Leotta e le foto intime rubate: «Pensavo che la mia vita fosse finita»

Covermedia

12.10.2025 - 13:00

Diletta Leotta
Diletta Leotta

Nel 2016 un gruppo hacker rubò e diffuse alcune foto intime della conduttrice: una ferita ancora aperta, come da lei raccontato in un'intervista per Vanity Fair.

Covermedia

12.10.2025, 13:00

12.10.2025, 13:15

Diletta Leotta ricorda il trauma vissuto nel 2016.

Alla conduttrice, che all'epoca aveva appena 26 anni, vennero rubate delle foto intime dal suo telefono, poi diffuse sulla Rete. Diletta si era appena affacciata nel mondo della tv ed era tra i volti più amati di SkySport, ma improvvisamente il suo nome venne associato allo scandalo.

«Avevano rubato alcune immagini intime e, insieme a quelle, diffuso anche il mio numero di telefono in una cartella su Dropbox – ha ricordato Diletta in un'intervista con Vanity Fair -. Nel giro di pochi minuti ho ricevuto centinaia di chiamate e messaggi. Il telefono si è bloccato. In quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di grave. Ero sola, avevo 26 anni, mi sono sentita paralizzata: fragile e violata nella mia identità, nella mia libertà, nella mia privacy».

Fiction di Rai1. Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Fiction di Rai1Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

«All'inizio totale sconforto, un senso di solitudine incredibile. Non sapevo cosa fare. Poi ho trovato il coraggio di andare alla polizia postale a denunciare. Non è stato facile: ero giovanissima, da sola a Milano, e non avevo nemmeno un telefono funzionante per chiamare i miei genitori. Loro hanno saputo subito cosa stava succedendo, ma ricordo la paura di quei momenti».

«Mi sono ritrovata a combattere contro un gigante invisibile, senza strumenti né leggi che mi tutelassero. A 26 anni non hai i mezzi per affrontare una cosa simile. Pensavo che la mia vita fosse finita. È stato difficile, ma parlarne mi ha aiutato: raccontare quella ferita è stato il primo passo per guarire».

La persona o il gruppo hacker che ha rubato le foto non è mai stato identificato e dopo alcuni anni il caso è stato archiviato.

«È una ferita che resta aperta, anche se oggi so che si può e si deve reagire», ha aggiunto.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
La figlia avrebbe torturato la mamma-sindaco per ore in cantina, 13 le ferite da taglio
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Diletta Leotta e le foto intime rubate: «Pensavo che la mia vita fosse finita»

Altre notizie

Spettacolo. Gwen Stefani torna con i No Doubt: la reunion avverrà a Las Vegas

SpettacoloGwen Stefani torna con i No Doubt: la reunion avverrà a Las Vegas

Cinema. George Clooney annuncia «Ocean's 14»: «Con Brad, Matt, Don e Julia»

CinemaGeorge Clooney annuncia «Ocean's 14»: «Con Brad, Matt, Don e Julia»

Nel mese della prevenzione. Serena Grandi racconta il tumore al seno: «Ero gonfia di farmaci e stress»

Nel mese della prevenzioneSerena Grandi racconta il tumore al seno: «Ero gonfia di farmaci e stress»

19 anni di matrimonio. Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban: «Ti sentirai a pezzi, ma con delicatezza, passerà»

19 anni di matrimonioNicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban: «Ti sentirai a pezzi, ma con delicatezza, passerà»