Diletta Leotta e le foto intime rubate: «Pensavo che la mia vita fosse finita»

Diletta Leotta

Nel 2016 un gruppo hacker rubò e diffuse alcune foto intime della conduttrice: una ferita ancora aperta, come da lei raccontato in un'intervista per Vanity Fair.

Covermedia Covermedia

Diletta Leotta ricorda il trauma vissuto nel 2016.

Alla conduttrice, che all'epoca aveva appena 26 anni, vennero rubate delle foto intime dal suo telefono, poi diffuse sulla Rete. Diletta si era appena affacciata nel mondo della tv ed era tra i volti più amati di SkySport, ma improvvisamente il suo nome venne associato allo scandalo.

«Avevano rubato alcune immagini intime e, insieme a quelle, diffuso anche il mio numero di telefono in una cartella su Dropbox – ha ricordato Diletta in un'intervista con Vanity Fair -. Nel giro di pochi minuti ho ricevuto centinaia di chiamate e messaggi. Il telefono si è bloccato. In quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di grave. Ero sola, avevo 26 anni, mi sono sentita paralizzata: fragile e violata nella mia identità, nella mia libertà, nella mia privacy».

«All'inizio totale sconforto, un senso di solitudine incredibile. Non sapevo cosa fare. Poi ho trovato il coraggio di andare alla polizia postale a denunciare. Non è stato facile: ero giovanissima, da sola a Milano, e non avevo nemmeno un telefono funzionante per chiamare i miei genitori. Loro hanno saputo subito cosa stava succedendo, ma ricordo la paura di quei momenti».

«Mi sono ritrovata a combattere contro un gigante invisibile, senza strumenti né leggi che mi tutelassero. A 26 anni non hai i mezzi per affrontare una cosa simile. Pensavo che la mia vita fosse finita. È stato difficile, ma parlarne mi ha aiutato: raccontare quella ferita è stato il primo passo per guarire».

La persona o il gruppo hacker che ha rubato le foto non è mai stato identificato e dopo alcuni anni il caso è stato archiviato.

«È una ferita che resta aperta, anche se oggi so che si può e si deve reagire», ha aggiunto.