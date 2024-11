Diletta Leotta

Diletta Leotta, conduttrice de «La Talpa» su Canale 5, si racconta tra nuove sfide professionali e il rapporto con le critiche online.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Diletta Leotta è pronta a debuttare alla conduzione della nuova edizione de «La Talpa».

Dopo 16 anni il programma andrà in onda su Canale 5 a partire dal 5 novembre.

In una recente intervista al «Corriere della Sera» la presentatrice ha condiviso le sue riflessioni sull'atteso reality show.

La moglie del calciatore Loris Karius ha anche parlato del suo rapporto con le critiche online: «Gli hater? Li incontri e ti dicono che sei un fenomeno». Mostra di più

Diletta Leotta è pronta a debuttare alla conduzione della nuova edizione di «La Talpa». Il programma, che torna in onda su Canale 5 dopo 16 anni, inizierà martedì 5 novembre 2024, in prima serata.

In una recente intervista al «Corriere della Sera», la conduttrice ha condiviso le sue riflessioni sull'atteso show e sul fenomeno degli hater online, descrivendo «La Talpa» come un progetto innovativo e stimolante.

In particolare ha sottolineato l'importanza di indossare «maschere» nel proprio lavoro, affermando: «Chi non l'ha mai fatto in vita sua? Nel nostro quotidiano è inevitabile indossare delle maschere».

«Gli hater? Li incontri e ti dicono che sei un fenomeno»

Affrontando il tema delle critiche online, Leotta ha espresso una visione sorprendente. Ha raccontato che, nonostante i commenti negativi ricevuti sui social, quando incontra di persona alcuni dei suoi detrattori, questi cambiano atteggiamento.

«Gli hater? Quando li incontri, ti dicono che sei un fenomeno», ha dichiarato, evidenziando la discrepanza tra le critiche virtuali e le interazioni reali.

La conduttrice ha anche riflettuto sull'ossessione per l'apparenza, ammettendo di essere «ossessionata dallo specchio» e di impegnarsi costantemente a essere «wow».

Tuttavia ha sottolineato che nella vita privata, con il marito Loris Karius, preferisce mostrarsi al naturale.

Oltre alla conduzione de «La Talpa», Diletta continua il suo impegno come presentatrice per DAZN, occupandosi delle dirette sportive, in particolare delle partite di Serie A. La sua versatilità e professionalità la rendono una delle figure più apprezzate nel panorama televisivo italiano.

Covermedia