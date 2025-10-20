Diletta Leotta

La conduttrice racconta il nuovo show della domenica sera dedicato alla Serie A: analisi, ironia e un punto di vista più umano sul mondo del pallone.

Covermedia Covermedia

Diletta Leotta torna protagonista con «Fuoriclasse», il nuovo format domenicale di DAZN.

«È un progetto che amo perché unisce la tecnica all’emozione», spiega la conduttrice in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, pronta a guidare una squadra di ospiti d’eccezione tra sport e intrattenimento.

Un salotto domenicale

Accanto a lei, ex campioni come Bobo Vieri, Alessandro Matri e Massimo Ambrosini, insieme alla giornalista Federica Zille, daranno vita a un salotto sportivo dal tono diretto e informale, pensato per un pubblico che cerca analisi ma anche leggerezza. «Racconteremo il calcio da dentro, con chi lo ha vissuto e lo vive ogni giorno», precisa Leotta.

Con «Fuoriclasse», DAZN punta a rafforzare il legame con gli appassionati, offrendo una narrazione più intima e contemporanea del pallone.

Il ruolo nella Kings League

Oltre alla televisione, Diletta è anche presidente della «D-Power», squadra impegnata nella Kings League Italia, competizione di calcio a 7 trasmessa su DAZN: «Sono orgogliosa di essere la prima presidentessa donna in un torneo così innovativo».