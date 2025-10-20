  1. Clienti privati
Il nuovo programma Diletta Leotta lancia «Fuoriclasse»: «Un progetto che unisce tecnica e emozione»

Covermedia

20.10.2025 - 13:00

Diletta Leotta
Diletta Leotta

La conduttrice racconta il nuovo show della domenica sera dedicato alla Serie A: analisi, ironia e un punto di vista più umano sul mondo del pallone.

Covermedia

20.10.2025, 13:00

20.10.2025, 13:17

Diletta Leotta torna protagonista con «Fuoriclasse», il nuovo format domenicale di DAZN.

«È un progetto che amo perché unisce la tecnica all’emozione», spiega la conduttrice in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, pronta a guidare una squadra di ospiti d’eccezione tra sport e intrattenimento.

Un salotto domenicale

Accanto a lei, ex campioni come Bobo Vieri, Alessandro Matri e Massimo Ambrosini, insieme alla giornalista Federica Zille, daranno vita a un salotto sportivo dal tono diretto e informale, pensato per un pubblico che cerca analisi ma anche leggerezza. «Racconteremo il calcio da dentro, con chi lo ha vissuto e lo vive ogni giorno», precisa Leotta.

Con «Fuoriclasse», DAZN punta a rafforzare il legame con gli appassionati, offrendo una narrazione più intima e contemporanea del pallone. 

Il ruolo nella Kings League

Oltre alla televisione, Diletta è anche presidente della «D-Power», squadra impegnata nella Kings League Italia, competizione di calcio a 7 trasmessa su DAZN: «Sono orgogliosa di essere la prima presidentessa donna in un torneo così innovativo».

