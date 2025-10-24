La conduttrice italiana Diletta Leotta (foto d'archivio). IMAGO/NurPhoto

Ospite nel podcast «Supernova» da Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha condiviso molti aneddoti della sua vita di coppia, con il calciatore Loris Karius, dell'essere mamma di Aria, e della sua carriera come conduttrice televisiva, che speri la porti sulla scena internazionale.

Hai fretta? blue News riassume per te







Diletta Leotta ha rivelato un metodo insolito per migliorare il suo inglese: discutere con il marito Loris Karius.

Come riporta «Oggi», durante un'intervista con Alessandro Cattelan nel podcast «Supernova», la commentatrice sportiva ha scherzato sul fatto che litigare in inglese l'ha aiutata a padroneggiare la lingua.

«Fino a quando non fai quello step di iniziare a litigare e dover cercare le parole non puoi dire di aver imparato una lingua», ha dichiarato.

Sempre sorridente e solare, la conduttrice ha parlato del suo amore a distanza con il portiere tedesco, della proposta di matrimonio a Saint Tropez e dei suoi obiettivi professionali, tra cui la conduzione di un programma in inglese.

La passione per il calcio

Diletta è una delle conduttrici più seguite in TV, spesso al centro dell'attenzione per il suo aspetto. Ha ricordato i tempi in cui seguiva la Serie B per Sky Sport, quando striscioni e cori negli stadi erano all'ordine del giorno: «Mi dà un po' fastidio, ma non la prendo mai troppo seriamente».

Nonostante le critiche, il calcio rimane una delle sue passioni principali, e spera di continuare a lavorare in questo ambito: «Magari interviste, piuttosto che degli show».

Al centro del suo mondo c'è la figlia

Al centro dei pensieri di Diletta c'è però la figlia Aria. La conduttrice è cambiata da quando è nata due anni fa: «Come mamma sono molto presente, premurosa, ma la lascio molto libera».

Crescendo a Milano, la madre incoraggia la bambina a conoscere le sue radici siciliane e a mantenere un legame con i nonni tedeschi, essendo la loro unica nipotina.

E descrive in modo divertente le differenze culturali col marito: «È sempre tranquillo, quando è arrabbiato, quando è felice. Io, che ho dentro l’Etna, cerco di tirargli fuori le emozioni e invece lui mantiene sempre questa calma. Impazzisco».

Una proposta di matrimonio molto romantica

Nonostante la sua calma apparente, il calciatore ha dimostrato di essere un uomo romantico. Infatti la proposta di matrimonio a Saint Tropez è stata una sorpresa per la conduttrice.

«Aveva fretta di andare a cena perché dovevano sistemare la camera e quando siamo tornati era tutto pieno di petali di rose. Poi in terrazza i cuori con le rose e lui si è inginocchiato. Se ho pianto? Sì, in inglese».