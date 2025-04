Diletta Leotta

La risposta della conduttrice di Dazn dopo il caso sollevato dall'étoile.

Covermedia Covermedia

Eleonora Abbagnato ha accusato Diletta Leotta di aver messo «il sedere in faccia» a suo marito Federico Balzaretti, con cui ha lavorato insieme per due anni.

Uno sfogo piuttosto duro che ha generato un grande dibattito sul web e che ha spinto Striscia la notizia a consegnare il Tapiro d'oro alla moglie di Loris Karius.

I meme «in love» la facevano ammattire

«Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa – aveva raccontato l'étoile nel programma tv di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità – Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c**o in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo».

Nel salotto di Monica Setta, a Storie di donne al bivio, Eleonora aveva rincarato la dose: «A Milano mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva.»

«Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: «Piacere sono sua moglie». Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta».

La replica di Diletta

Ora è arrivata la replica ufficiale di Diletta Leotta: «La malizia sta negli occhi di chi guarda. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza»

Poi ha approfittato delle telecamere del tg satirico per invitare ufficialmente Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti nel suo podcast Mamma Dilettante.

«Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l'ora di vederli e fare una bella intervista», ha puntualizzato.