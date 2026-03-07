Diletta Leotta si. mette a nudo nel podcast di Paolo Perego. KEYSTONE

Diletta Leotta si racconta nel podcast di Paola Perego tra carriera, attacchi online, violazioni della privacy e la storia d'amore con il marito Loris Karius.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Nel podcast «Poteva andare peggio», Diletta Leotta riflette sul peso della bellezza nel suo lavoro.

La conduttrice ricorda il trauma subito a 23 anni, quando il suo telefono fu hackerato e alcune foto private vennero diffuse online, un episodio che l'ha spinta a impegnarsi per la sicurezza digitale.

Leotta parla anche della vita privata, dall'amore «a prima vista» con Loris Karius alla nascita della figlia Arya e alla forte amicizia con Elodie. Mostra di più

Diletta Leotta si racconta senza filtri nel podcast «Poteva andare peggio» di Paola Perego, parlando della sua carriera, della vita privata e delle difficoltà affrontate negli ultimi anni.

La conduttrice sportiva riflette anche sul peso dell'immagine nel suo lavoro.

Secondo quanto racconta, citata fra gli altri anche da «Leggo.it», la bellezza può aiutare ma non basta per costruire una carriera solida. «Può aprire una porta, ma poi devi costruire tutto il resto», spiega Leotta.

Cresciuta in Sicilia, la giornalista non esclude in futuro di trasferirsi all'estero. Racconta infatti di essere sempre alla ricerca di nuovi obiettivi personali e professionali.

«Una volta raggiunto un sogno, penso già a realizzare il successivo», afferma.

Gli attacchi e le foto private pubblicate online

La conduttrice ricorda anche uno degli episodi più difficili della sua vita. A 23 anni, il suo telefono è stato hackerato e alcune foto private sono state diffuse online.

Secondo quanto racconta nel podcast, l'episodio è stato particolarmente doloroso perché avvenuto in un momento in cui si sentiva ancora fragile. «È stato un momento terribile, perché non ero abbastanza strutturata».

Per Leotta non si tratta solo di un reato informatico ma anche di una questione di libertà personale: «Una donna è libera di scattarsi le foto che vuole, ma nessuno ha il diritto di strappartele via».

Dopo quell'esperienza la conduttrice è diventata ambassador di Meta e oggi si impegna nella sensibilizzazione sulla sicurezza online. Durante la pandemia, racconta, ha vissuto un'altra violazione della privacy: «Mi facevano le foto con il drone in casa».

La vita privata e il segreto dell'amore con Karius

Con Perego Leotta parla anche della sua vita privata e del rapporto con il marito Loris Karius, il portiere tedesco con cui è sposata dal 2024 e con cui ha avuto la figlia Arya.

Secondo il racconto della conduttrice, tra i due è stato «amore a prima vista». Si sono conosciuti in un locale durante un viaggio tra amiche e da quel momento non hanno più smesso di sentirsi.

Uno degli elementi che, secondo lei, rafforza la relazione è la distanza, che permette a entrambi di mantenere i propri spazi. «Un giorno vivremo sotto lo stesso tetto, ma per il momento riusciamo a incastrarci bene», spiega.

La conduttrice racconta anche la nascita della sua amicizia con Elodie, nata quasi per caso. Dopo essersi conosciute in radio, le due hanno deciso di uscire insieme dal parrucchiere e da quel momento è nata una forte complicità. «Con lei è nata una vera sorellanza».