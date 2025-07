La conduttrice Diletta Leotta si sta rilassando in Svizzera, condividendo sui social i suoi outfit estivi e momenti di svago.

Redazione blue News

Diletta Leotta si sta concedendo una pausa meritata dopo una stagione intensa tra calcio e televisione. Dopo il debutto nel reality «La Talpa», che non ha avuto il successo sperato, la conduttrice ha deciso di prendersi del tempo per sé.

Prima di tornare ai suoi impegni lavorativi, ha trascorso momenti spensierati con la figlia Aria Rose e il marito Loris Karius in Germania. Ora si trova in Svizzera, dove si sta godendo il relax con alcuni amici e ne ha anche approfittato per fare una campagna pubblicitaria proprio per il nostro Paese, come si nota nel post condiviso con MySwitzerland.

Durante la sua permanenza a Ginevra, Diletta ha sfoggiato una serie di look estivi che ha condiviso sui social. Tra i vari outfit, uno dei più apprezzati è stato un completo composto da una minigonna bianca a palloncino e un micro top con maniche lunghe, entrambi decorati con righe e un colletto rosso.

La presentatrice si sta dunque godendo l'estate, approfittando della pausa prima che riprenda la nuova stagione calcistica.

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.