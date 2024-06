Diplo

L'ex fiamma del produttore musicale 45enne è stata vittima di revenge porn.

Covermedia

Diplo è stato citato in giudizio per diffusione illecita di contenuti espliciti.

Una donna anonima ha affermato che il produttore musicale ha distribuito immagini e video intimi senza il suo consenso, in una causa presentata giovedì in California. La donna, indicata nella denuncia come Jane Doe, ha dichiarato di aver iniziato una relazione intima con Diplo – il cui vero nome è Thomas Wesley Pentz – nel giugno 2016, e che questa è durata fino a ottobre 2023.

Nel novembre 2023, Jane Doe ha scoperto che Diplo, 45 anni, aveva diffuso immagini e video delle loro interazioni sessuali senza il suo permesso. «Tragicamente, non è la prima volta che l'imputato umilia e viola una donna diffondendo immagini intime senza il suo consenso» ha dichiarato Helene Weiss, l'avvocato della donna, in una dichiarazione condivisa con Variety. «Il presunto comportamento illecito di Diplo illustra il danno che ha causato a Jane Doe e ad altre giovani donne come lei. La nostra cliente merita giustizia e spera che questa causa possa servire da catalizzatore per porre fine alla ripetuta vittimizzazione delle donne da parte dell'imputato una volta per tutte».

Un altro avvocato, Micha Liberty, ha descritto la denuncia della donna come un atto di «coraggio».

«La pornografia non consensuale è una violazione abominevole della privacy e della fiducia, causando un trauma emotivo profondo alle vittime come Jane Doe» ha dichiarato Liberty a Variety. «Il coraggio di Jane Doe nel parlare contro questa ingiustizia è un potente promemoria della necessità di un cambiamento sistemico per supportare e proteggere tutti i sopravvissuti a tali violazioni».

