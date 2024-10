Diventano virali le foto ritoccate (e non poco) di Valeria Marini con Andrea Bocelli

Valeria Marini con Andrea Bocelli Dal web

Non sono passate inosservate le modifiche che la showgirl italiana ha fatto ad alcune foto che la ritraggono con il tenore, in occasione della prima del documentario per celebrare i 30 anni di carriera del cantante.

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Il giorno dopo l'evento in cui è stata diffusa la prima del film-concerto «Andrea Bocelli 30-The Celebration», Valeria Marini ha condiviso su Instagram le foto della serata.

Ma non prima di aver fatto qualche ritocco alle immagini, che la ritraggono con il tenore italiano, con suo figlio Matteo e con il designer Anton Giulio Grande.

La showgirl ha sicuramente messo diversi filtri, che hanno ad esempio modificato la luce sul suo volto, nonché trasformato pesantemente alcune parti della foto, così da sembrare più magra. Mostra di più

Una «Serata Stellare»: così Valeria Marini ha definito sui social, con un aggettivo che ormai usa per qualificare tutto ciò che per lei è di più bello, l'evento in cui è stata diffusa la prima del film-concerto «Andrea Bocelli 30-The Celebration», ossia il documentario per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano.

All'evento, organizzato all’Auditorium della Conciliazione in occasione della Festa del Cinema di Roma, erano ovviamente moltissime le star presenti, tra cui appunto la stessa showgirl, che il giorno seguente ha dato sfogo alla sua gioia in un post su Instagram, nel quale ha anche condiviso alcune foto nella quale appare in compagnia del festeggiato Andrea Bocelli, del figlio Matteo e del designer Anton Giulio Grande.

Un'immagine che però non è passata inosservata: ai più attenti, infatti, non è sfuggito il fatto che lo scatto abbia subito qualche ritocco, visibile anche senza avere a confronto l'originale.

Come hanno riportato diversi media italiani, infatti, la soubrette ha sicuramente messo diversi filtri, che hanno ad esempio modificato la luce sul suo volto, nonché cambiato pesantemente alcune parti della foto, così da sembrare più magra.

Una foto di Valeria Marini alla serata romana IMAGO/ABACAPRESS

Come scrive «Fanpage.it», sicuramente la Marini si è lasciata prendere la mano con il fotoritocco, non mancando di sollevare commenti e polemiche.

Alcuni detrattori hanno criticato l'uso così massiccio di Photoshop, sottolineando come un volto così noto e amato come lei non abbia bisogno di ritoccare le fotografie.

Altri utenti dei social hanno invece sottolineato - in tono bonario e ironico - che tutto ciò è in perfetto stile Valeria Marini, anche se il suo tentativo è stato decisamente un po’ goffo.