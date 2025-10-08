L'influencer Michelle Comi aveva fatto credere, attraverso un post, di essere incinta, ma ha rivelato di aver scelto di diventare mamma tramite un'adozione a distanza, spiegando che la decisione nasce da un periodo difficile e dalla riflessione sul valore della famiglia.

Michelle Comi, influencer di 29 anni, aveva lasciato intendere - attraverso le sue parole in un recente post - di essere incinta, ma ha poi chiarito al podcast Tavolo Parcheggio che il suo progetto di diventare mamma passa attraverso l'adozione a distanza.

La scelta nasce da un periodo difficile della sua vita, durante il quale ha riflettuto sul vero significato della famiglia. Ha spiegato di voler garantire al bambino un'esperienza speciale, pur nascendo all'estero, senza affrontare gravidanza e parto.

Ospite di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, ha aggiunto: «Non ho relazioni serie, ma con il mio lavoro potrò occuparmi del bambino».

La decisione è stata influenzata anche dalla perdita della sua cagnolina Gilda, che l'ha profondamente segnata e portata a rivalutare ciò che conta davvero.

«Ho affrontato un periodo complicato, con problemi di salute e demotivazione - ha confessato - non so se sono pronta al 100%, ma sento che questa è la scelta giusta per me in questo momento».

