La confessione «Diventerò mamma», ma in realtà non è incinta. Ecco spiegate le parole di Michelle Comi 

fon

8.10.2025

L'influencer Michelle Comi aveva fatto credere, attraverso un post, di essere incinta, ma ha rivelato di aver scelto di diventare mamma tramite un'adozione a distanza, spiegando che la decisione nasce da un periodo difficile e dalla riflessione sul valore della famiglia.

Redazione blue News

08.10.2025, 14:48

08.10.2025, 14:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Comi aveva fatto credere di essere incinta, ma chiarisce che diventerà mamma tramite adozione a distanza.
  • La decisione arriva dopo un periodo difficile, segnato da lutti e riflessioni sul valore della famiglia.
Mostra di più

Michelle Comi, influencer di 29 anni, aveva lasciato intendere - attraverso le sue parole in un recente post - di essere incinta, ma ha poi chiarito al podcast Tavolo Parcheggio che il suo progetto di diventare mamma passa attraverso l'adozione a distanza.

Shock sui social. L'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»

Shock sui socialL'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»

La scelta nasce da un periodo difficile della sua vita, durante il quale ha riflettuto sul vero significato della famiglia. Ha spiegato di voler garantire al bambino un'esperienza speciale, pur nascendo all'estero, senza affrontare gravidanza e parto.

Ospite di Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, ha aggiunto: «Non ho relazioni serie, ma con il mio lavoro potrò occuparmi del bambino».

La decisione è stata influenzata anche dalla perdita della sua cagnolina Gilda, che l'ha profondamente segnata e portata a rivalutare ciò che conta davvero.

«Ho affrontato un periodo complicato, con problemi di salute e demotivazione - ha confessato - non so se sono pronta al 100%, ma sento che questa è la scelta giusta per me in questo momento».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

La gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
Rivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti
Dopo la sentenza contro Trump, la villa della giudice viene distrutta dalle fiamme

Tra famiglia, denaro e identità. Joe Bastianich a teatro con «Money – Il bilancio di una vita»

Tra famiglia, denaro e identitàJoe Bastianich a teatro con «Money – Il bilancio di una vita»

Scandalo a Parigi. La gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana

Scandalo a ParigiLa gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana

«Kiss of the Spider Woman». Dopo il divorzio, Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul tappeto rosso

«Kiss of the Spider Woman»Dopo il divorzio, Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul tappeto rosso