Matilde Gioli

La fiction medical drama con Luca Argentero riparte tra Roma e Torino, produzioni a tappe e post-produzione lunga.

Covermedia Covermedia

Nelle tue mani» prenderà a breve il via.

Il primo ciak è previsto per il 25 agosto 2025: attesa a Roma e Torino, la troupe – guidata ancora da Luca Argentero nel ruolo del dottor Andrea Fanti – girerà fino a febbraio 2026.

Lux Vide e Rai Fiction confermano una post-produzione estesa, con finalizzazione prevista tra dicembre 2026 e gennaio 2027, per una possibile messa in onda nella primavera 2027.

Tra i protagonisti confermati, Matilde Gioli torna nei panni della dottoressa Giulia, affiancata da Giovanni Scifoni (Enrico Sandri) e Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi).

Anche Sara Lazzaro, nel ruolo di Agnese, resta parte del cast regolare.

Una recente dichiarazione di Matilde Gioli, intervistata in occasione dei Ciak d'Oro 2024, offre uno sguardo personale sul suo rapporto col mondo della recitazione, valevole anche in vista della nuova stagione: «Ora sono felice e mi sento davvero un'attrice. E ho fatto pace con il mondo del cinema e con me stessa».

Questa serenità ritrovata riflette anche l'evoluzione della sua Giulia: una dottoressa pronta a assumere un ruolo sempre più centrale e solido all'interno del reparto.

Intanto cresce l'attesa: il finale intenso della terza stagione lascia presagire nuovi equilibri e dinamiche inedite. Il reparto cambia faccia: Giulia potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento, mentre la presenza di Andrea Fanti – pur rimasta cardine narrativo – potrebbe farsi più misurata e introspettiva.