Domande sul sesso con Dove Cameron? Ecco l'imbarazzante intervista a Damiano David

Il cantante italiano Damiano David durante una performance allo scorso Festival di Sanremo (foto d'archivio). KEYSTONE

Durante la sua partecipazione al talk show spagnolo «La Revuelta», a Damiano David è stato chiesto quante volte avesse fatto sesso con la fidanzata Dove Cameron nell'ultimo mese. Ecco come ha risposto il cantante romano alle domande dell'imbarazzante intervista.

Damiano David è stato ospite del talk show spagnolo «La Revuelta», dove ha partecipato a un'intervista che ha mescolato serietà e imbarazzo, come riporta «Leggo».

Il conduttore David Broncano è famoso in Spagna per le sue domande che spesso toccano la sfera privata degli ospiti, questioni che ha rivolto anche all'ex frontman dei Maneskin.

Quando il giornalista ha chiesto come andassero le cose tra lui e la fidanzata Dove Cameron, Damiano ha risposto con un certo imbarazzo, cercando inizialmente di evitare l'argomento per poi chiuderlo rapidamente.

«Quante volte hai fatto sesso nell'ultimo mese?»

Dopo aver presentato il suo nuovo singolo «Next Summer», Broncano ha iniziato l'intervista chiedendo al cantante quanti rapporti intimi avesse avuto con la compagna negli ultimi 30 giorni.

Il 26enne, visibilmente sorpreso, ha risposto senza entrare nei dettagli: «Ho una fidanzata e viviamo insieme. Quindi posso dire che sono felice».

Non soddisfatto, il conduttore ha insistito per avere più dettagli: «Vorremmo le volte precise. (...) Dicci la somma totale che me la segno su questo foglio di carta».

Imbarazzato, il cantante ha improvvisato dicendo: «Non lo so, non ne ho idea. Forse 25 volte… Non è un numero preciso».

Qué gracioso es cuando viene alguien de fuera, que no tiene nada controlado este programa y descubre por primera vez las Preguntas Clásicas™. Se ha descojonado el tío. #LaRevuelta @daviddamiano99 pic.twitter.com/4WV0txvws5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

Un'altra domanda posta a Damiano riguardava il suo conto in banca e i suoi guadagni totali. Il cantante, mantenendo un tono divertito, ha chiuso rapidamente l'argomento affermando: «Dirlo sarebbe di cattivo gusto».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.