Domenica 3 settembre gli spettatori potranno vedere campioni di incassi come «Barbie», o ancora «Oppenheimer» con l'attore Cillian Murphy, senza avere paura per il portafogli. L'ingresso al cinema costerà cinque franchi in oltre 550 sale in Svizzera.

Altri film che si possono trovare in programma sono ad esempio «Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One» o «The Equalizer 3».

La Giornata del cinema si tiene per quinta volta, hanno ricordato gli organizzatori sul loro sito.

Informazioni su ogni città possono essere trovate cliccando sul seguente link: https://www.allianz-journeeducinema.ch/it.

bu, ats