Gabriele Corsi

La Rai conferma l'uscita di scena del conduttore al fianco di Mara Venier: niente sostituti, tanto appoggio... e figure di contorno in arrivo.

Covermedia

La Rai annuncia a sorpresa: Gabriele Corsi ha rinunciato a «Domenica In».

Scelta maturata «di comune accordo», ufficialmente per «valutazioni che hanno reso «Domenica In» incompatibile con altri progetti dell'artista». Un cambio di rotta clamoroso, a poche settimane dal debutto previsto a settembre.

Corsi era stato indicato lo scorso giugno come il co-conduttore ideale insieme a Mara Venier, ma ora la Rai conferma il forfait. Nel comunicato, la Direzione Intrattenimento Day Time ringrazia Corsi «per la grande disponibilità umana e professionale» e parla di «volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione».

Chi sostituirà Corsi? Secondo Affari Italiani, Mara Venier resterà al timone da sola, senza un co-conduttore fisso. Potrebbero però arrivare «figure di contorno», ospiti fissi o rubriche speciali, per non lasciare la conduttrice completamente da sola.

Sui social, Gabriele Corsi ha smesso di seguire Mara Venier, reazione che non è passata inosservata. La conduttrice, invece, non ha replicato, e per ora il silenzio resta totale.

Una decisione repentina, che lascia aperte diverse domande: sarà un bene per il programma? La conferma, o meno, delle figure di supporto arriverà presto. Intanto, Corsi esce di scena con ringraziamenti pubblici... e qualche porta ancora socchiusa.