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Dopo l'incidente stradale Donald Trump sull'arresto di Tiger Woods: «È un amico molto stretto»

Covermedia

30.3.2026 - 13:00

Tiger Woods Con Il Presidente Donald Trump
Tiger Woods Con Il Presidente Donald Trump
Covermedia

Il Presidente interviene dopo l'incidente in Florida che ha coinvolto il campione di golf: «Ha delle difficoltà».

Covermedia

30.03.2026, 13:00

30.03.2026, 13:11

Il Presidente Donald Trump prende posizione dopo l'arresto del golfista Tiger Woods, coinvolto in un incidente stradale in Florida.

La leggenda del golf è stata arrestata nel pomeriggio di venerdì, in seguito a uno schianto avvenuto nei pressi della sua abitazione.

«Mi dispiace molto. Ha delle difficoltà», ha dichiarato Trump ai giornalisti presenti sulla pista di un aeroporto a Miami.

«C'è stato un incidente, questo è tutto quello che so. È un mio carissimo amico. È una persona straordinaria, un uomo straordinario, ma ha delle difficoltà».

Secondo quanto riportato, Woods si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine dopo l'impatto, avvenuto a Jupiter Island poco prima delle 14.

Il vincitore di 15 tornei major è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza dopo aver mostrato «segni di alterazione», come riferito dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, ai media locali.

Sempre secondo le autorità, Woods è rimasto illeso ed è uscito dal lato passeggero dopo che il suo Land Rover si è ribaltato su un fianco in seguito all'impatto con un camion in sorpasso.

Non si tratta del primo incidente per il golfista. Il più recente risale al febbraio 2021, quando il suo SUV è uscito di strada lungo una litoranea a Los Angeles ad alta velocità, provocandogli lesioni alle gambe.

Woods è stato inoltre arrestato nel 2017, quando la polizia della Florida lo ha trovato addormentato al volante.

In quell'occasione ha ammesso l'assunzione di un mix errato di antidolorifici e si è dichiarato colpevole di guida pericolosa.

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