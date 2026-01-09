  1. Clienti privati
Riparte dalla Tunisia la nuova stagione di «Donnavventura Reporter Experience»

Covermedia

9.1.2026 - 11:00

Donnavventura Reporter Experience
Donnavventura Reporter Experience

La nuova spedizione coinvolge 14 reporter, impegnate in un viaggio di oltre 110 giorni attraverso scenari naturali e culturali molto diversi tra loro.

Covermedia

09.01.2026, 11:00

09.01.2026, 11:07

«Donnavventura Reporter Experience» riaccende lo spirito dell'avventura globale. Lo show torna in onda su TV8, riportando sullo schermo uno dei format di viaggio più longevi e riconoscibili della televisione italiana.

Il programma riparte con una nuova edizione che mette al centro esplorazione, racconto e resistenza fisica, nel solco di una tradizione che da oltre trent’anni unisce avventura e divulgazione.

La nuova spedizione coinvolge 14 reporter, impegnate in un viaggio di oltre 110 giorni attraverso scenari naturali e culturali molto diversi tra loro. Le tappe confermate includono Tunisia, Egitto, Giordania, Thailandia e Marocco, Paesi scelti per la loro varietà geografica e simbolica.

Non è casuale la partenza dalla Tunisia, luogo in cui il progetto Donnavventura prese forma per la prima volta, segnando l’inizio di un racconto televisivo tutto al femminile.

Fase di selezione e addestramento

Prima della partenza, le protagoniste hanno affrontato una fase di selezione e addestramento in Valle d’Aosta, a La Thuile, dove sono state messe alla prova su orientamento, resistenza e lavoro di squadra.

Un passaggio fondamentale per prepararsi a condizioni ambientali spesso estreme, tra deserti, siti archeologici, grandi metropoli asiatiche e territori ancora poco raccontati.

Il racconto televisivo mantiene l’impostazione che ha reso il format riconoscibile: immagini spettacolari, attenzione alle culture locali e uno sguardo diretto sulle storie incontrate lungo il percorso.

A rafforzare la presenza mediatica del progetto c’è anche la collaborazione con RTL 102.5, che accompagna l’avventura con contenuti e collegamenti radiofonici.

