Alfonso Signorini. Imago

Dopo quasi trent'anni alla guida di «Chi», Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale e chiude un'era del giornalismo di costume italiano.

Hai fretta? blue News riassume per te Signorini ha annunciato l'addio con un editoriale, spiegando che la decisione è maturata già durante la pandemia.

Il giornalista ha escluso legami tra la sua uscita e le recenti polemiche mediatiche, promettendo chiarimenti futuri.

Il Gruppo Mondadori ha ringraziato l'ex direttore per aver reso «Chi» un «punto di riferimento del costume italiano». Mostra di più

Si chiude un lungo capitolo per il giornalismo di costume italiano: Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di «Chi», il settimanale che ha guidato per quasi trent'anni.

L'annuncio arriva con un editoriale pubblicato nel numero in edicola mercoledì 4 marzo. Secondo quanto anticipato dall'«Ansa», il giornalista racconta una decisione maturata nel tempo, lontano dai riflettori.

Una scelta nata durante la pandemia

Nel testo, Signorini spiega che il distacco dal ruolo è iniziato già negli anni della pandemia. «Ho cominciato a sentire che il lavoro (…) non era più prioritario», scrive, parole riportate dalla stessa agenzia, descrivendo un cambiamento interiore che ha progressivamente modificato le sue priorità.

Già tre anni fa aveva comunicato all'azienda la volontà di fare un passo indietro, avviando una transizione graduale: la direzione responsabile era passata a Massimo Borgnis, suo storico collaboratore, mentre lui aveva mantenuto la guida editoriale. Ora quel percorso arriva alla conclusione.

Il legame con Marina Berlusconi

Nel suo editoriale, Signorini dedica parole di riconoscenza a Marina Berlusconi, definendola «un'amica fraterna». Come riporta sempre l'Ansa, l'ex direttore sottolinea la stima per la sua «lungimiranza» e il «pragmatismo nel lavoro», qualità che - scrive - la renderebbero simile al padre.

Il Gruppo Mondadori, in una nota ufficiale, ha ringraziato Signorini per il contributo dato al settimanale, definendolo capace di trasformare «Chi» in uno specchio del costume nazionale grazie a uno stile «autorevole ma leggero».

L'editore ha espresso rammarico per la scelta, riconoscendo il valore di un lavoro che ha segnato quasi tre decenni di editoria italiana.

Nessun legame con le polemiche recenti

Signorini ha inoltre precisato che l'addio non è collegato alle cronache delle ultime settimane, compreso il cosiddetto «caso Corona».

Nell'editoriale, il giornalista parla dell’esistenza di «un mondo meraviglioso da raccontare» ma anche di uno «squallido sottoscala» fatto di menzogne e cattiverie, annunciando che in futuro chiarirà meglio le sue allusioni e difenderà la propria professionalità nelle sedi opportune.

Per l'ex direttore si apre ora una nuova fase. Dopo quasi trent'anni al timone di uno dei settimanali più letti del panorama rosa italiano, Signorini parla di «una nuova vita», lasciando intendere che il percorso professionale non si chiude, ma cambia forma.