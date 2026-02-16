  1. Clienti privati
Ecco dove si esibiranno Dopo Basilea in autunno, i Duran Duran tornano anche in Italia

SDA

16.2.2026 - 14:32

John Taylor, al basso, e Simon Le Bon alla voce ritornano in Italia
Keystone

L'estate italiana si prepara ad accogliere i Duran Duran, che annunciano tre concerti tra cui quello del 7 luglio in una delle location più suggestive della vicina Penisola, ossia all'Arena di Verona.

Keystone-SDA

16.02.2026, 14:44

La leggendaria band si era esibita alla Baloise Session 2025 di Basilea con due concerti il 23 e il 24 ottobre scorsi. Era la prima apparizione in 40 anni di festival dei Duran Duran.

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni '80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale.

Brani come «Hungry Like the Wolf», «Ordinary World», «The Reflex» e «Come Undone» sono diventati inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

