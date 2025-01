Dopo cinque anni, il principe Harry è pronto a tornare dalla famiglia?

I media britannici riferiscono che Harry e Meghan hanno acquistato una proprietà in Portogallo come possibile alternativa, cosa che li avvicinerebbe alla famiglia reale. KEYSTONE

È stata una svolta per la Royal Family: cinque anni fa, Harry e Meghan si sono dimessi dalle loro funzioni reali. Avrebbero voluto assumere un nuovo ruolo. Ma la realtà è diversa.

Il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, hanno messo fine alle loro funzioni reali cinque anni fa.

La coppia vive in gran parte in isolamento in California con i figli, il principe Archie (5 anni) e la principessa Lilibet (3 anni).

I due hanno criticato aspramente la famiglia reale in interviste e libri e i rapporti con la famiglia reale britannica sono stati profondamente danneggiati.

I conoscitori della famiglia reale ritengono improbabile il ritorno del figliol prodigo. Mostra di più

Quando due persone litigano, nessuno è felice. Sono passati cinque anni dall'uscita a sorpresa del principe Harry e della duchessa Meghan dalla stretta cerchia dei reali britannici.

Ma non ci sono vincitori dopo la «Megxit», come i media britannici hanno immediatamente etichettato l'evento storico in riferimento alla Brexit (l'uscita del Regno Unito dall'UE).

Harry e Meghan hanno perso il favore di molti nella loro ex patria da quando hanno lanciato gravi accuse contro la famiglia reale in interviste, libri e serie TV.

«Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni, abbiamo deciso di trovare progressivamente un nuovo ruolo per noi in questa istituzione», hanno annunciato i duchi di Sussex l'8 gennaio 2020.

La notizia è stata una sorpresa anche per la nonna di Harry, la regina Elisabetta II, e per il padre Carlo.

Da allora non si parla più di un nuovo ruolo, anzi, i rapporti si sono in gran parte incrinati: Harry, veterano dell'Afghanistan, ha dovuto rinunciare alle onorificenze militari a cui era legato.

Anche il principe Andrea ha abbandonato la cerchia ristretta

«Sono stati cinque anni di notevoli cambiamenti per la famiglia reale», afferma Craig Prescott, esperto di reali e avvocato costituzionalista alla Royal Holloway University di Londra.

All'epoca, la regina e suo marito, il principe Filippo, erano ancora vivi. Anche il principe Andrea è uscito da tempo dalla cerchia ristretta dei reali: il fratello del re in carica è caduto in disgrazia a causa del suo coinvolgimento nello scandalo legato ad abusi sessuali di Jeffrey Epstein.

«Ciò che rimane è una famiglia reale molto più piccola», afferma Prescott. «È una sfida, perché il mantra della regina Elisabetta era che la monarchia doveva essere vista per essere creduta».

Quindi, se meno membri partecipano agli appuntamenti, la percezione diminuirà, e questo in un momento in cui due figure di spicco, Carlo e sua nuora, la principessa Kate, sono stati assenti a lungo a causa di un cancro.

Questo è particolarmente vero per quanto riguarda l'effetto sui giovani, come dice Prescott. In questo caso, Harry e Meghan avevano creato un'immagine moderna della famiglia reale.

«Stanno emergendo domande demografiche a lungo termine sulla monarchia, e la partenza si inserisce in questo contesto. Non sono ancora stati sostituiti», sottolinea l'esperto.

Nessun sostituto di Harry e Meghan in vista

Il Palazzo non è quindi un vincitore nella disputa, anche se lo zoccolo duro dei reali è stato recentemente sommerso di fiori e regali dai fan mentre si recava alla tradizionale funzione natalizia.

Ma anche i duchi di Sussex, come continuano a essere i titoli ufficiali di Harry e Meghan, non possono essere considerati vincitori. La coppia vive in gran parte in isolamento in California.

Qui i loro figli, il principe Archie (5 anni) e la principessa Lilibet (3 anni), possono crescere indisturbati dalle telecamere. Era questa forma di relativo anonimato in un quartiere pieno di celebrità che Harry aveva in mente all'epoca.

L'obiettivo dell'indipendenza finanziaria è più difficile da giudicare. I due guadagnato milioni con documentari e produzioni per i giganti dello streaming Netflix e Spotify.

In una nuova serie per Netflix, Meghan rivelerà consigli per la cucina, il giardinaggio e l'ospitalità. L'ex attrice ha anche creato un proprio marchio di lifestyle. E la coppia è pure impegnata in organizzazioni benefiche.

I tabloid sfruttano i presunti problemi

Nel Regno Unito però le critiche sono numerose. La stampa scandalistica britannica non si stanca mai degli esuli. Anche dopo le dimissioni dalla prima fila, il quotidiano Sun ha dato il tono: «Questa è una dichiarazione di guerra alla famiglia reale». Per mesi la stampa ha sfruttato allegramente le voci di separazione non confermate.

Se il re si riprendesse i contatti con Harry, i tabloid probabilmente smetterebbero di attaccarlo. Il ritorno del figliol prodigo potrebbe aiutare entrambe le parti. Ma succederà?

«Penso che sia estremamente improbabile che Harry torni nel breve o medio termine», afferma Prescott. Sottolinea che al principe piace molto vivere negli Stati Uniti e che i progetti della coppia sono tutt'altro che conclusi.

Le speranze sono riposte tutte in Carlo

E nemmeno una riconciliazione è in vista: «Un segno di quanto sia distante la famiglia è il fatto che non si sia mai parlato di un loro ritorno a Natale».

Harry non parlerebbe con il fratello, il principe William da secoli. E nelle rare occasioni in cui si trovano nella stessa stanza, secondo i testimoni oculari non si scambiano un'occhiata.

Le speranze sono quindi riposte nel padre: è nel suo interesse che i suoi figli si ritrovino mentre lui è ancora in vita, afferma Prescott. Il tempo stringe.