Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso

È stato un ritorno all'insegna del glamour per la principessa Kate, che dopo la pausa forzata dalla diagnosi di cancro del 2024, è tornata sul red carpet della Royal Albert Hall insieme al principe William. All'evento di mercoledì sera a Londra, i due sono stati al centro dell'attenzione.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate e William hanno celebrato il loro ritorno insieme sul red carpet del Royal Variety Performance di Londra dopo la pausa dovuta alla diagnosi della principessa.

La principessa del Galles si è presentata con un abito di velluto verde smeraldo e gioielli della defunta regina Elisabetta, mentre l'erede al trono con un abito di velluto abbinato.

Kate ha sfidato le temperature sotto lo zero di Londra evitando di indossare un soprabito o una giacca. Mostra di più

È stata un'apparizione ad alto tasso di glamour quella della principessa Kate e del principe William durante il Variety Performance alla Royal Albert Hall di Londra mercoledì.

La principessa del Galles ha indossato un elegante abito di velluto verde smeraldo, abbinato a degli orecchini un tempo indossati dalla regina Elisabetta, mentre l'erede al trono è apparso in un abito di velluto nero abbinato.

Nonostante le basse temperature della capitale inglese, i due reali sono apparsi radiosi. Se Kate avesse la pelle d'oca, come hanno osservato i giornalisti del «Daily Mail», da quale professionista dei media che è, non l'ha lasciato notare.

Nel 2024 Kate non ha partecipato per motivi di salute

Il Royal Variety Performance è uno dei maggiori eventi di spettacolo annuali della famiglia reale. Il concerto raccoglie fondi per artisti e operatori culturali in difficoltà.

Questa è stata la sesta apparizione della coppia reale al Royal Box. Nel 2024 la principessa si è presa una pausa a causa dei trattamenti per la sua diagnosi di cancro. La moglie di William è in remissione ed è tornata sul palco reale.